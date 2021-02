Solo 4 de cada 10 personas en Cali estarían dispuestas a vacunarse contra el covid-19

Álvaro José Carvajal Vidarte

Cali y su área metropolitana es la región del país con menor cantidad de personas interesadas en aplicarse la vacuna contra el covid-19.



Así lo dio a conocer el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Dane, este jueves en la presentación de la encuesta Pulso Social, realizada para conocer el impacto de la pandemia de covid-19 en la sociedad colombiana.



Solo un 42,2 % de los encuestados en la capital del Valle y alrededores respondió afirmativamente a la pregunta "en caso de que se encontrara disponible, ¿estaría usted interesado/a en aplicarse la vacuna en contra del coronavirus?", el porcentaje más bajo de las 23 ciudades y áreas metropolitanas que participaron del sondeo en el trimestre noviembre-enero.



En contraste, ciudades como Medellín y Bogotá tuvieron respuestas afirmativas por encima del 60 % (69,2 % la capital de Antioquia, 61,8 % la capital del país). Riohacha fue la ciudad con el porcentaje más alto de respuestas positivas (72,5 %), mientras el promedio nacional para el periodo fue de 60,2 %.

En lo relativo exclusivamente al mes de enero, el total nacional de las personas que sí estarían dispuestas a aplicarse el biológico subió al 64,8 %.



Según la encuesta, hubo una mejoría en la confianza que tienen los colombianos en la vacuna, pues el número de personas que afirmó que no estaría dispuesta a aplicarse la vacuna descendió del 40,1 % al 35,2 %.



Al preguntar el motivo por el no estaban interesadas en aplicarse la vacuna, el 62,3 % de las personas manifestó que la vacuna puede ser insegura debido a los potenciales efectos adversos, mientras que el 16,5 % no creía que la vacuna pueda ser lo suficientemente efectiva.



Cabe resaltar que la encuesta fue realizada cuando la vacuna aún no había llegado al país.



La encuesta Pulso Social la realiza periódicamente el Dane para buscar información relacionada con confianza del consumidor y bienestar de los hogares entre otros temas.



Mensualmente, son consultadas unas 15.000 personas, en 23 ciudades principales, que incluyen Barranquilla, Cartagena, Sincelejo, Valledupar, Santa Marta, Riohacha, Bogotá, Tunja, Villavicencio, Neiva, Florencia, Bucaramanga, Cúcuta, Cali, Pasto, Popayán, Manizales, Ibagué, Pereira, Armenia, Medellín, Montería, y Quibdó.