¿Sirve o no la Personería de Cali? Su titular responde a los cuestionamientos

Un total de 23 sanciones disciplinarias fueron impuestas a la Administración Municipal durante el 2021 por parte de la Personería de Cali. El jefe de este organismo, Harold Andrés Cortés, aseguró que es prioridad vigilar las acciones para garantizar la recuperación del espacio público y el comportamiento de los funcionarios públicos.



Como invitado al programa ‘Protagonistas en Vivo’, transmitido en las redes sociales de El País, conminó a los ciudadanos a denunciar cualquier vulneración de derechos a través de la Línea 3183355722 o las redes sociales de la Personería.



¿Cuál será el acompañamiento que ofrecerá la Personería de Cali a los usuarios de Coomeva EPS, empresa que entró en liquidación?

Desde el año 2020 iniciamos unas mesas de trabajo, en las que invitábamos a Superintendencia y a Coomeva, debido a las múltiples quejas de usuarios que no tenían un efectivo acceso a la salud. Recibimos cerca de 250 quejas durante el 2020 y un total de 399, el año pasado, por diversas razones: que la EPS no le aprobaba las cirugías, que les habían mandado los medicamentos y no los entregaban a tiempo, o casos de personas que esperaban años por una intervención que era urgente y necesaria para no perder la vida.



Presentamos cerca de 200 tutelas para lograr acceder al derecho fundamental, lo que implicó reunir todos los expedientes de los casos, que fueron remitidos a la Superintendencia. Todo este acervo hace parte de la decisión de liquidar de manera definitiva a la EPS.



Y tras la liquidación, nuestra función es que no se afecten los derechos de los usuarios en el traslado a otras entidades. También velaremos porque a las personas que trabajaban en la EPS no se les violen sus derechos labores. Coomeva debe cumplir sus obligaciones de servicio hasta el 31 de enero.

Las personas tienen muchas dudas alrededor de qué es una personería y cuáles son sus funciones... A esto se suma el pronunciamiento del alcalde de Cartagena, William Dau, de que estos organismos “no sirven para nada”. ¿Qué decir de todo esto?

Cada municipio debe tener un Personero, el cual se encarga de la defensa y promoción de los derechos humanos, el medio ambiente, la vigilancia a la conducta de los servidores públicos, la promoción de la participación ciudadana... Todo lo que vincule la vulneración de los derechos fundamentales.



Ahora bien, sobre el pronunciamiento del alcalde de Cartagena, esa es una situación que se ha presentado desde hace mucho tiempo por órganos que no dan resultados. Yo me atrevo a decir que este no es el caso de esta personería: pues durante el 2020, se profirieron 17 sanciones disciplinarias y 23 el año pasado contra funcionarios.



Si bien pueden investigar y sancionar a los funcionarios públicos, ¿por qué no ocurre lo mismo con el Alcalde?

Eso se debe a que la norma nos dice que ni el Alcalde ni los concejales son competencia del Personero para ser investigados. Esta competencia la tiene la Procuraduría. Sin embargo, nosotros no solo implementamos sanciones, sino también acciones preventivas, para prevenir un daño jurídico a la Administración. Pero si se encuentra una irregularidad, el funcionario puede ser suspendido de un mes a 20 años para ocupar cargos públicos.



Hay quienes dicen que las personerías y contralorías no funcionan y se vuelven de “bolsillo”, y que usted es un personero de bolsillo ¿qué piensa de eso?

​Desde hace ocho años el cargo de Personero es uno al que se llega por méritos: valoración de antecedentes, prueba de conocimientos y actitudes labores, lo que equivale a un 10 % de la calificación es el tema político y es la entrevista ante el Concejo, donde uno hace la propuesta de lo que será su personería. En relación a los señalamientos de ser un “personero de bolsillo”, esto no puede ser posible porque también hemos sancionado funcionarios de la primera línea del alcalde Ospina por irregularidades, (como ocurrió en 2020 con Argemiro Cortés, entonces secretario de Desarrollo Económico y Fabiola Perdomo, de Bienestar Social). Y aunque nosotros no podamos sancionar al Alcalde sí debe rendir cuentas, incluso se le pueden hacer acciones preventivas.

“Desde el 20 de enero se ha evidenciado el desplazamiento de 740 familias de Buenaventura por enfrentamientos de grupos armados. Entre ellos hay niños”.

Hace poco ustedes enviaron una acción preventiva a la Secretaría de Movilidad por la tardanza a la hora de reparar los semáforos vandalizados...

Así es. Las intersecciones semaforizadas afectadas por el paro serían 196, de las cuales 155 ya se encuentran funcionando y 41 están fuera de servicio. Por lo tanto, pedimos al despacho que nos informe el estado en el que se encuentran las intersecciones, la fecha límite para la conclusión de las reparaciones y cuál es la metodología de implementación de nuevas tecnologías que se adelantarán. Estamos pendiente de la respuesta del secretario de Movilidad, William Vallejo.



Un tema vital en el último año ha sido la vacunación. ¿Cómo ha sido la vigilancia a este proceso y qué resultados hay hasta ahora?

Desde que inició el Plan Nacional de Vacunación se hicieron muchas visitas a los diferentes centros donde iban a ser aplicadas estas vacunas, así como a las diferentes Empresas del Estado y, por supuesto, conocer en qué estado se encontraban las vacunas.



Encontramos, por ejemplo, la presunta pérdida de 170 dosis de la vacuna Pfizer en la ESE Oriente en agosto del año pasado, proceso que la Procuraduría asumió por preferencia.



Estuvimos muy pendientes de que no hubiesen colados, pero pese a ellos descubrimos inconsistencias en las listas de las personas inmunizadas, algunas de las cuales todavía no estaban priorizadas. Eso es una situación que ocurrió tanto en Cali como en el resto del país.



Otra acción reciente de ustedes estuvo relacionada con la ocupación del espacio público en el Parque del Perro por los restaurantes. ¿Cómo ha prosperado esa observación?

Esto nace de las propias quejas de los residentes de la zona, quienes aducen que transitar en la zona es casi imposible, incluso para las ambulancias, lo que es grave porque cerca está el HUV.



Al día de hoy no hemos encontrado justificación para que eso perdure en el tiempo. Aquí es claro que el Personero no está en contra de los comerciantes, pero hay unos procedimientos que se deben cumplir.



Los problemas del espacio público también se ven, por ejemplo, en la Carrera 15 por el parqueo masivo de vehículos, ¿Cómo está el panorama de la ciudad en ese aspecto?

La defensa del espacio público es uno de los puntos del Plan de Desarrollo del actual Alcalde y al día de hoy ese trabajo no va muy adelantado.



Es por eso que si no encontramos justificación para lo que ocurre en el Parque del Perro o en vías como la Carrera 15, nos veremos obligados a sacar nuestro informe o posibles sanciones, en dos o tres semanas.

Un tema que preocupa bastante tras la pandemia es la violencia intrafamiliar y de género. ¿Cuál es la radiografía que cobra más vigencia al respecto?

Nos llegaron muchas quejas y denuncias, por lo que activamos 20 rutas para la protección de la mujer, con asesoría de la Fiscalía y Policía.



Pareciera que nuestros hogares se habían convertido en zonas de guerra. Otro flagelo que nos alertó bastante fue la violencia contra niños, niñas y adolescentes: en 2020 recibimos 168 casos, unas cifras desalentadoras por las que debemos reflexionar como sociedad.