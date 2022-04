Sin bloqueos y en totalidad normalidad ha transcurrido el tráfico en Cali este jueves

Con total normalidad ha transcurrido el tráfico en Cali este jueves, cuando se cumple un año del estallido social del 2021.



Los sectores de la Portada al Mar, Puerto Rellena, Ciudad Jardín, La Luna y Paso del Comercio han tenido un flujo continuo de vehículos, además, han contado con la presencia de agentes de tránsito y la Policía. Cabe recordar que estos sectores fueron unos de los más afectados durante el paro nacional del año pasado.



En el sur de la ciudad este 28 de abril se ha evidenciado una notable reducción del tráfico vehicular en zonas escolares y universitarias, esto porque algunas instituciones educativas no tuvieron clases presenciales.



Desde el Centro de Gestión de la Secretaría de Movilidad informaron que más de 360 agentes estarían en las vías para regular cualquier situación que pueda llegar a afectar la movilidad de la ciudad.



Por su lado, Metrocali confirmó desde las primeras horas del día que su servicio iba a estar operando con normalidad en todas las estaciones y terminales habilitadas.



De igual forma, el general Juan Carlos León Montes, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, reiteró que la seguridad en la ciudad y su área metropolitana sería garantizada por 5.000 uniformados.



El secretario de Seguridad, Carlos Javier Soler, reiteró que el parte era de total tranquilidad. "La Fuerza Pública y todas las autoridades están desplegados en diferentes zona del territorio", informó Soler.



Y agregó que "queremos contarles que se ha mantenido un diálogo con los jóvenes de 'Primer Línea', en los territoritos no vemos personas que estén reivindicando intenciones de bloqueos o daños a infraestructura".



Actividades culturales

Para este jueves se programaron encuentros en algunos puntos de la ciudad, uno de ellos en Puerto Rellena a las 9:00 a.m., otra en la caseta comunal del barrio República de Israel a las 10:00 a.m. y una serie de actividades artísticas en el Coliseo María Isabel Urrutia, a las 4:00 p.m.



“Los jóvenes manifiestan una postura muy distinta a la que tenían hace un año, va a ser un día de conmemoración, no hay plantón o marcha programada en el Oeste, se van a encontrar en Puerto Rellena, tendrán actos simbólicos, espacios de diálogos entre diferentes actores, incluso con la Policía y Esmad; en la tarde tendrán olla comunitaria y actos culturales”, manifestaron este miércoles los integrantes de Iniciativas de Paz del Oeste.



De hecho, Michelle Obando, del movimiento ‘Nuestra Causa’, también aseguró que la información sobre bloqueos o marchas que rondaba en las redes sociales es falsa.



“Toda la información que ha rodado por las cadenas de Whatsapp a propósito de supuestas marchas no es cierta. Solo se realizarán concentraciones en esos puntos de la ciudad”, dijo Obando.