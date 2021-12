"Siempre sale un bobo": Ospina por crítica de Concejal ante ausencia de Niche en la Feria

"Siempre sale un bobo a la calle, pero en este caso no ha dejado de salir en los últimos años", fueron las palabras del alcalde Jorge Iván Ospina a la crítica del concejal Roberto Ortiz por la ausencia del Grupo Niche en la programación oficial de la Feria de Cali 2021.



Luego de que este jueves la agrupación salsera por excelencia de los vallecaucanos y caleños emitió un comunicado detallando las razones de su no participación en los eventos oficiales de la festividad, la Alcaldía recibió críticas de diferentes sectores que reprocharon que Niche no fuera tenido en cuenta por las directivas de la Feria.



Uno de ellos, el concejal Ortiz quien por medio de sus redes sociales aseguró que fue un "desprecio de la Alcaldía" permitir que, por primera vez desde la consolidación del grupo, sus interpretes no estuvieran incluidos en la programación oficial de la máxima fiesta de los caleños.



"El desprecio de la alcaldía de Cali por el gran Grupo Niche fue evidente según este comunicado, la calidad de esta agrupación que le ha dado fama a Cali se mantiene, muy triste que no se valore lo nuestro. Para el grupo Niche muchas felicitaciones y que ya vendrán tiempos mejores", escribió el Concejal en su Twitter.

Siempre sale un bobo a la calle pero en este caso no ha dejado de salir en los últimos años

Análisis sin contexto , derrota sistemática — Jorge Ivan Ospina (@JorgeIvanOspina) December 30, 2021



Opinión que no fue bien recibida por el Alcalde quien, también a través de redes sociales, respondió diciendo que lo manifestado por el Concejal y excandidato a la Alcaldía era un "análisis sin contexto, derrota sistemática".



Pero el cruce de mensajes entre Ortiz y Ospina no quedó ahí y poco después, el Cabildante se manifestó diciendo "que un corrupto desprecie a una persona que le ha impedido hacer negocios como la empresa mixta "Cali Inteligente" que buscaba privatizar el alumbrado público y las TICs produce esa rabia".



Corfecali, que es la entidad encargada de la organización de la Feria, hasta la tarde de este jueves no se ha manifestado al respecto.

¿Qué dijo Niche?

Los integrantes de la agrupación salsera aseguraron que no estuvieron en la programación oficial de la Feria de Cali porque a los organizadores de esta "solo le importaron las estadísticas financieras".



"Quienes corresponde tomar las decisiones les pareció costoso. Revisando la programación si hubo presupuesto, pero no se valora lo propio. No valoraron el hecho de que el Grupo Niche, creación del maestro Jairo Varela, es un orgullo de Cali con 40 años de historia que han sido ratificados recientemente con sendos Grammy Latino y Anglo", dice el comunicado compartido en las redes sociales del grupo.



Y expusieron que: "No tienen la perspectiva de ver que las más bellas flores crecen en el jardín de tu casa. Olvidan el hecho de que en cualquier lugar del mundo algunas de las canciones del maestro Jairo Varela son la referencia principal de la ciudad".