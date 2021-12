'El Grupo Niche', la banda salsera por excelencia de los vallecaucanos y caleños, se pronunció a través de un comunicado oficial con respecto a su no participación en los eventos oficiales de la Feria de Cali 2021.



Por primera vez desde la consolidación del grupo salsero, los intérpretes de 'Gotas de lluvia', 'Busca por dentro', 'Ana Milé', 'Una Aventura', 'Cali Ají' y 'Hagamos lo que diga el corazón', no estuvieron incluidos en la programación oficial de la máxima fiesta de los caleños.



"A quienes corresponden tomar la decisiones les pareció costoso. Pero revisando la programación si hubo presupuesto, pero no se valora lo propio", señaló la banda en el comunicado.



Y expusieron que: "a las directivas que rigen la Feria solo le importaron las estadísticas financieras y no valoraron el hecho de que el Grupo Niche, creación del maestro Jairo Varela, es un orgullo de Cali con 40 años de historia que han sido ratificados recientemente con sendos Grammy Latino y Anglo".



Los integrantes de la agrupación aseguraron que los organizadores del evento "olvidan el hecho de que en cualquier lugar del mundo algunas de las canciones del maestro Jairo Varela son la referencia principal de la ciudad".



Y puntualizaron: "no cerramos la Feria de Cali, pero con orgullo y alegría estaremos en el Festival de La Luna y Del Sol en la ciudad de Soacha, Cundinamarca, en donde llevaremos en alto el nombre de la 'Sucursal del Cielo'".



Desde Corfecali, la entidad encargada de la organización de la Feria, hasta la tarde de este jueves no se había emitido algún pronunciamiento al respecto.

— Grupo Niche (@gruponiche) December 30, 2021

