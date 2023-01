Semáforos apagados, una constante en Cali; Ciudadanos exigen una solución

Los semáforos dañados se han vuelto una constante en Cali y motivo de disgusto de muchos conductores de la ciudad, pues a veces pasan bastantes días en ese estado.



Con esta situación no solo se generan trancones, sino que para muchos ciudadanos esto representa un peligro para las personas que transitan por estos lugares.



“Yo trabajo en mi carro y constantemente paso por varios lugares en los que hay semáforos dañados. Por ejemplo hay uno en la transversal 29 con calle 33 que tiene más de un mes sin ser arreglado y pues ahí tiene uno que pasar con mucha precaución para evitar un choque”, dijo el caleño Julián Guevara.



En un recorrido realizado por El País se pudo constatar que en varios puntos de la ciudad se dañan los semáforos por momentos. Algunos de los sectores afectados son: carrera 50 con calle 5, carrera 56 con calle 9, transversal 29 con calle 33E, carrera 70 con calle 14 y a la entrada de Bochalema.



Además, El País hizo un sondeo en sus redes sociales sobre ¿cuáles son los sectores de la ciudad en los que se encuentran semáforos sin funcionar? Y la situación es tan crítica que algunos usuarios llegaron a contestar que “más bien se debería de preguntar cuáles son los lugares en los que en realidad funcionan bien”.



Ante esta situación, el concejal Fernando Tamayo dijo que la gestión de la Secretaría de Movilidad de la ciudad ha sido lamentable y poco se ha hecho para poder solucionar este tema.



“Una de las soluciones para esos daños constantes de los semáforos se supone que es la semaforización inteligente, de la cual se habló el año pasado que se iban a dejar 50 intersecciones de 200 y hasta el momento no han instalado la primera. Entonces eso da luces de la ineficiencia de la Secretaría de Movilidad”, aseveró Tamayo.



Asimismo, el cabildante recordó que el daño de los semáforos no solamente se debe a un mal servicio por parte de las autoridades de la ciudad, sino que en ocasiones también obedece a manos criminales.



“Los daños son en los mismos puntos y en su mayoría son cometidos por personas que sabotean el semáforo para poder hacer la labor de agentes de tránsito y poder ganar plata con eso. Pero, lo que pasa es que en muchas de esas partes pues los agentes no pueden hacer presencia porque son violentados, entonces lo que hace falta es acompañamiento de la policía y más autoridad para acabar con este tema también”, opinó Tamayo.



El experto en movilidad, Darío Hidalgo, resaltó la importancia de que se cuente con una red de semáforos funcionando al 100%, ya que “sin ellos las vías se pueden bloquear y pues generan un riesgo porque también estos sirven para proteger las vidas de los conductores y peatones”.

¿Qué responden las autoridades?

La Secretaría de Movilidad informó que los principales motivos por los que dejan de funcionar los semáforos en Cali son: robo de cableado, colisiones de vehículos, daños en la redes eléctricas, afectación por roedores y picos de voltaje.



“En Cali hay 486 intersecciones. En condiciones normales la red funciona en un 95 % diariamente. Además, a parte de las razones anteriores, muchos semáforos se dañan porque tienen una tecnología de hace más de 35 años que ya caducó y requieren de mantenimientos constantes”, dijo William Vallejo, secretario de Movilidad de Cali.



De hecho, el funcionario comentó que cuando se dañan estos semáforos es complicado su arreglo, y es por eso que se pueden tardar varias horas en volver a funcionar.



“Muchas veces los daños son fuertes y requieren unas reparaciones especiales pero los repuestos, como son muy viejos, pues no están disponibles en el mercado y toca reconstruir las piezas en nuestras oficinas”, indicó Vallejo.