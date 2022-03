Seis heridos deja aparatosa colisión de bus contra siete vehículos en el norte de Cali

Un fuerte accidente que se presentó en la mañana de este jueves, donde un bus colisionó con siete vehículos, dejó a seis personas lesionadas, la cuales están siendo atendidas en centros asistenciales, según informó el subsecretario de Movilidad, Edwing Candelo.



El accidente de tránsito se presentó alrededor de las 8:40 a.m., en la Carrera 8 con calle 44, al frente del Acuaparque de la Caña, donde un bus de placas VCE 526, de la empresa Papagayo, impactó a cuatro motocicletas, dos automóviles y un camión.



Según el subsecretario, el conductor del bus habría perdido el control del vehículo, hecho que estaría por establecerse. Además, informó que las pruebas de alcoholemia resultaron negativas.



Las seis personas que resultaron lesionadas están siendo atendidas en centros asistenciales. "No hay, hasta este momento, hechos fatales. Esperamos que no suceda, y que las personas se reestablezcan rápidamente", manifestó Candelo.



El accidente quedó registrado en varios videos realizados por usuarios en redes sociales.



Aparatoso accidente en la carrera 8 con calle 44 de Cali, en inmediaciones al Acuaparque de la Caña. Varios vehículos, entre ellos un bus de transporte público y varias motocicletas, colisionaron. pic.twitter.com/yxxbQSuktp — El País Cali 📰#ElPaisPaLante (@elpaiscali) March 3, 2022

El subsecretario hizo un llamado a la ciudadanía para que en esta temporada de lluvias, "las personas cumplan con las normas de tránsito, disminuyan la velocidad y conduzcan con mayor prevención", agregó Candelo.