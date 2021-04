Secretario de Seguridad responde a concejal Diana Rojas, quien pide su renuncia

Natalia Moreno Quintero

Carlos Alberto Rojas, secretario de Seguridad y Justicia de Cali, respondió a la solicitud de la concejal Diana Rojas de dar un paso al costado ante el aumento en las denuncias de robos y crímenes en la capital vallecaucana.



Este domingo, luego de conocerse el asesinato del joven deportista Felipe Tobón en el Cerro de las Tres Cruces en medio de un atraco, la cabildante expresó que "como deportista y concejal debo decirle al secretario Carlos Rojas que le agradecemos sus esfuerzos, pero reconozca que no han sido efectivos. Aquí deben asumirse responsabilidades. Secretario, usted no ha logrado garantizar la seguridad de los caleños, dé un paso al costado".



"Este mes, abril de 2021, Cali completa ya 37 homicidios, es decir, casi dos asesinatos por día. Los homicidios aumentaron en 11 de las 22 comunas y en cuatro de ellas se cometen el doble de asesinatos que hace un año. Y eso que estamos en toque de queda", dijo la concejala.



Frente a estas afirmaciones, el titular de la cartera de Seguridad y Justicia de Cali opinó que cree que la cabildante desconoce el trabajo de la Policía, el Ejército, la Fiscalía y la Alcaldía, y apuntó que "uno por afanes políticos no puede estar pidiendo la renuncia de funcionarios simplemente porque suceden hechos como estos, que nos parecen supremamente graves y que venimos en una lucha gigantesca por tratar de enfrentar la ciudad con estos asuntos y no vamos a parar".

El secretario Carlos Rojas recordó que al fallecido ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, se le solicitó mayor presencia del Estado y en otras oportunidades se ha pedido un aumento de los agentes de policía en la ciudad para tener mayor presencia en el territorio.



Así mismo, el funcionario dijo que no es cierta la afirmación de la concejal Diana Rojas respecto a que el año pasado solo se ejecutó el 63 % del presupuesto de la Secretaría de Seguridad y Justicia, mientras que en Cali se cometieron más de 21.000 hurtos en el mismo periodo.



"Además de haber aprobado el año pasado estos recursos para el Plan de Seguridad de la ciudad, este año fueron incorporados más de $25.000 millones para el presupuesto de la Alcaldía solo para los temas de seguridad, que trabajamos día y noche como todo el mundo lo ve", aseguró.



"Hemos pedido por todos los lados el acompañamiento para el manejo de este tema en la ciudad. Como concejal tiene todo el derecho de proponer ideas, pero ese es el contexto que tiene Cali y no vamos a parar en el esfuerzo de ayudarle a la ciudad a buscar algún tipo de solución en el tema de la seguridad ciudadana", concluyó.