Secretaría de Salud de Cali pidió estar alertas ante síntomas de dengue

Sin entregar cifras exactas, la Secretaría de Salud de Cali informó que se presentó un incremento en la notificación de casos de dengue por parte de las instituciones de salud, durante la semana del 19 al 25 de febrero.



Aun así, organismo de la Administración aseguró que la ciudad todavía no se encuentra atravesando un brote de casos.



“Se ha instruido a las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios de Salud (EAPB), para que intensifiquen con los usuarios acciones informativas y educativas en dengue, de cara a mejorar la adherencia al protocolo de manejo para un buen diagnóstico y atención en los niveles de baja y alta complejidad”, sostuvo la Administración a través de un comunicado.



Lea además: "La pobreza está feminizada": Lina Buchely, directora del Observatorio para la Equidad de las mujeres en Cali



Entre los síntomas probables que pueden alertar a la comunidad están el dolor de cabeza (en la parte posterior de los ojos), dolor en los músculos y/o articulaciones o brote en la piel.



En estos casos, se les pidió a los caleños no auto medicarse en caso de presentar síntomas, sino ingerir abundante líquido y acudir a las instituciones de salud.



Sin embargo, la Secretaría de Salud explicó que, si además de los síntomas antes mencionados, presenta vómito, dolor abdominal, diarrea, sangrado por mucosas (boca o nariz), irritabilidad o somnolencia, debe recibir atención médica de carácter urgente.



Lea también: Personería le pone lupa a puentes peatonales luego de denuncia de El País



Adicionalmente, se entregaron estas recomendaciones: “Eliminar recipientes que no se usen y puedan acumular agua, o garantizar su almacenamiento en sitios cerrados. Disponer adecuadamente la basura acumulada en patios y áreas al aire libre; limpiar jardines y lotes baldíos. Lavar y cepillar tanques cada ocho días para eliminar de las paredes los huevos del mosquito. Cambiar frecuentemente el agua de los bebederos de animales y secar los platos moteros. Sembrar las plantas en tierra y evitar ponerlas solo en agua. Tapar herméticamente los recipientes con agua almacenada”.