Secretaría de Movilidad aclaró rumores sobre supuesta agresión contra agente de tránsito en Cali

Luego de que circulara información en redes sociales sobre un supuesto ataque en contra de un agente de tránsito en el Túnel Mundialista, la Secretaría de Movilidad de Cali se pronunció.



Desde el Centro de Gestión de la Secretaría señalaron que “un vehículo golpeó levemente al agente, pero no hubo lesiones”. Esto, debido a los rumores sobre una supuesta agresión de un conductor contra un funcionario.



Inicialmente se decía que el funcionario habría hecho una señal a un ciudadano y este último no la acató. En ese sentido, el Centro de Gestión dijo que “no hubo ningún requerimiento de tránsito porque el vehículo no se dio a la fuga”.



Los mensajes que circularon por diferentes medios aseguraban que el guarda fue trasladado por un vehículo de servicio en salud a un centro asistencial. No obstante, según la Secretaría, “el agente se encuentra bien y no se tuvo que llamar a solicitar ambulancia”.



Cabe recordar que este año han sido reiterativas las agresiones contra agentes de tránsito por hechos de intolerancia, en medio de sus labores de regulación en calles y vías de la capital vallecaucana. En lo corrido de 2022 se han registrado alrededor de 10 hechos de este tipo.