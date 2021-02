Natalia Moreno Quintero

Joven logró recuperar su mano amputada y dice que no es un ladrón, ¿qué pasó entonces?

Milton Fabián Montenegro, el protagonista de un video que se viralizó el pasado fin de semana donde se le ve ensangrentado tras sufrir la amputación de su mano derecha y heridas de consideración en la mano izquierda, se recupera luego de ser atendido en la Clínica Imbanaco donde un grupo de cirujanos logró reimplantar su mano.



En otro video compartido este jueves en Instagram, se ve al hombre con los brazos vendados y una ligera movilidad en sus dedos. En las imágenes Milton dice que está "aquí parchado recuperándome. Suavecito. Aquí ya relajado, pero ofendido de todas maneras".



De acuerdo con el periódico Q'hubo, que habló con Érika, una de las hermanas del joven de 26 años, la razón de la agresión que sufrió Milton fue por haber cruzado una frontera invisible y no por ser sorprendido robando, como se especuló en principio.



“A Milton le cortaron sus manos por las llamadas fronteras invisibles, no porque estuviera robando como se lo inventó una persona en redes sociales", dijo la mujer residente en Chile.



Según relató, su hermano salió del lugar donde vive con otra de sus hermanas, en el barrio Desepaz, rumbo al barrio Los Naranjos a visitar a su madre. En el camino se encontró con dos jóvenes que iban en bicicleta y empezaron a gritar "¡mira la liebre! ¡Ojo con la liebre!", por lo que salió a correr, pero en la huida se cayó.



"En ese momento uno de los chicos aprovecha y le lanza un machetazo para cortarle la cabeza, pero Milton mete las manos y es donde le amputaron la derecha por completo, mientras que la otra quedó afectada de gravedad”, narró la mujer.



El joven recogió su mano del suelo y salió corriendo, pero por la pérdida de sangre se debilitó y se sentó en un andén a esperar que le brindaran ayuda. Fue allí -advirtió Érika- cuando se grabó el video y una multitud comenzó a señalarlo como un presunto ladrón.



"Por el simple hecho de ser de otro barrio te matan, y eso era lo que querían hacer con mi hermano, pues el hecho no está relacionado con su pasado. Milton sí estuvo detenido en el 2015 por hurto menor, ahí pagó una condena de un año y seis meses”, comentó.



Si bien el joven continuará recuperándose de sus lesiones y contará con protección de las autoridades, sigue vinculado a una investigación por el presunto hurto de una bicicleta. La Policía continúa en busca de la persona que agredió a Milton, quien podría enfrentar una condena de 16 años por el delito de agresión personal con signos de tortura.

Así fue la reimplantación de las extremidades

Tras sufrir la amputación de su mano derecha y heridas de gravedad en la mano izquierda, Milton Montenegro fue auxiliado por las autoridades, quienes lo llevaron al Hospital Universitario del Valle, desde donde lo trasladaron a la Clínica Imbanaco.



Gracias a que la comunidad recogió la mano amputada y la conservó en hielo, un grupo de cuatro médicos especializados lograron reimplantarle esta extremidad, así como su otra mano, que también estuvo cerca de ser amputada.



"El joven llegó con una mano completamente amputada y la otra con un 90 % de amputación, solamente sostenida por la piel. Por eso entramos un grupo interdisciplinario para lograr un resultado adecuado, logrando reimplante exitoso en las dos manos: uno parcial y otro completo", explicó el cirujano plástico Andrés Felipe Muñoz.



Alrededor de ocho horas duró la intervención quirúrgica en la que los médicos debieron reparar tendones, arterias, venas y nervios, así como realizar estabilización ósea en ambas extremidades.



"Es un proceso muy largo y no podemos cantar victoria tan temprano", subrayó Muñoz, quien indicó que en un plazo de 4 a 6 meses se podrá determinar la funcionalidad y fuerza de las manos.