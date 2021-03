Terminal Sur del MÍO retomaría obras tras fallo del Tribunal del Valle, ¿se 'destraba' el proyecto?

Álvaro José Carvajal Vidarte

Después de dos años y medio de que las obras estuvieran en vilo, ya podrá ser retomado el proyecto de la Terminal del Sur del MÍO luego de que el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle falló a favor de Metrocali y la CVC en medio de una acción popular interpuesta por habitantes de Valle del Lili que han afirmado que la obra provocaría posibles afectaciones medioambientales en la zona.



De acuerdo con la sentencia, que levanta la suspensión de las obras ordenada por el Consejo de Estado, el ente gestor del MÍO tiene “permiso para la erradicación de 238 árboles aislados y la intervención forestal de seis hectáreas y tres mil trescientos metros cuadrados para el aprovechamiento forestal, en la obra Terminal de Cabecera del Sur”.



Para el gerente de Metrocali, Óscar Ortiz, “los factores que jugaron a favor para desestimar las pretensiones de la acción popular fueron las más de 10 pruebas técnicas y peritajes que determinaban que no había afectación de los derechos colectivos, además de que ya se había delimitado una franja de protección para el Humedal El Cortijo, que no es considerado un área protegida o suelo de protección”.

Lea también: Esta es la polémica que ronda al predio Tarragona en el norte de Cali



A esto se suma, agregó el funcionario, que el proyecto contará con una compensación arbórea de 6,6 hectáreas, proceso que será llevado a cabo por la CVC para mitigar los impactos en la biodiversidad de la zona.



Y si bien la sentencia del Tribunal es un fallo en primera instancia y esto da vía libre para que los habitantes de Valle del Lili apelen la decisión ante el Consejo de Estado, hasta tanto no se conozca un nuevo giro judicial al respecto, Metrocali puede adelantar la construcción de la Terminal del Sur sin ningún problema.



De hecho, la medida cautelar establecida en el Juzgado 17 Administrativo de Cali que impide el desarrollo del Plan Parcial para la Zona de Expansión del Sur no es impedimento para llevar a cabo la construcción de dicha estación del MÍO.



Hay que recordar que la obra había sido suspendida en junio del 2018, fecha para la que entonces se contaba con un 9 % de avance, por lo que en estos momentos ya hay avances en el proceso de cerramiento, de manejo ambiental, tráfico y seguridad de la obra. De acuerdo con el gerente de Metrocali, se espera que en el primer semestre de este año se retome el proyecto.



“Ya le di la orden a la Jefe de Infraestructura de Metrocali para que se reúna con el contratista encargado del proyecto, al igual que con la interventoría, para replantear todo de nuevo y estructurar un plan de aceleración con el fin de el proyecto no demore más de 24 horas y concluya antes de que finalice la actual Administración municipal”, explicó Ortiz.

Vea también: ¿Hasta cuándo lloverá en la región?, los pronósticos y preocupaciones de la temporada



Ahora bien, si Metrocali atraviesa dificultades financieras agravadas desde el año pasado por la reducción de la demanda de pasajeros, ¿esto no hace imposible la realización de la obra? El gerente de la entidad respondió que esos inconvenientes solo se ven reflejadas en la parte operativa, por lo que las obras de infraestructura ya están garantizadas bajo el convenio de co-financiacón 70/30, es decir, mientras la Nación aporta el 70 % de los recursos, el Municipio da el 30 %. El presupuesto es de $61.000 millones, cantidad que ya está aforada, o sea disponible para su ejecución.



“La Terminal del Sur es una terminal de cabecera, como lo es Menga, que recibe personas provenientes de Yumbo, o Paso del Comercio, que mira hacia Palmira, por lo que es una posibilidad importante para conectar el MÍO con el transporte intermunicipal, en este caso con el suroccidente del país. Mientras se adelantan las obras, vamos a usar la Terminal Simón Bolívar, que pondremos en funcionamiento en junio de este año y también para reducir la carga de la estación Universidades”, señaló el gerente del ente gestor del MÍO.

El tribunal sostuvo que donde se realizará la Terminal Sur del MÍO no tiene restricciones para la construcción porque no es un área protegida.

Render de cómo se visualiza el interior de la Terminal del Sur, que busca mejorar las frecuencias. Especial para El País

Vecinos apelarán



La comunidad de Valle del Lili confirmó que apelará la decisión del juez ante el Consejo de Estado, producto de que “no se habían ordenado las prácticas de unas pruebas técnicas que el juez reconoció que faltaban a raíz de falencia y equívocos que hubo en el peritazgo ambiental”, según explicó Alberto Ramos Gárbiras, uno de los abogados de la acción popular, firmada por 4.500 residentes del sector.



De acuerdo con Ramos, quien es profesor de Derecho Ambiental en la Universidad Libre, la obra no solo afecta las fajas laterales del humedal, sino que también “se le está quitando a la comunidad la posibilidad de tener un espacio de recurso natural que es propio de las ciudades sostenibles”.



Además el abogado agregó que El Cortijo cumple la función de recepcionar las aguas lluvias de la zona baja de Pance, por lo que sin su misma capacidad de antes una vez inicien las obras, “las inundaciones van a ser progresivas” en la zona.



Es por eso que insistió que se busquen otras locaciones para llevar a cabo la construcción de la estación, como los linderos de Cali con Jamundí, a la altura del sector del Hormiguero, o el lote de Piedragrande, sobre si “se trata de una terminal de transportes que no puede estar a mitad de camino, en medio de la ciudad, sino hacia los extremos de la misma”.



Puede leer: Renovación de la Avenida Sexta estará a cargo de la Secretaría de infraestructura