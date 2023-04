Salud y educación, lo que más preocupa a los caleños según encuesta de Cali Cómo Vamos

La salud y la educación son los dos temas que más les preocupan a los caleños, de acuerdo con la más reciente Encuesta de Percepción Ciudadana (EPC) desarrollada por la iniciativa Cali Cómo Vamos.



Esta investigación fue desarrollada entre los meses de febrero y marzo de este año y se realizó de forma presencial, algo que no era posible para este tipo de encuestas desde el mes de octubre del 2019, debido a la pandemia.



En cuanto a la salud, el 60,5% de los ciudadanos la ponderó como el aspecto principal en el que la Alcaldía tiene que centrar su atención (ver gráfico).



De acuerdo con Marvin Mendoza, director de Cali Cómo Vamos, esto se debe a varios factores: “El aumento en el número de defunciones en menores asociadas a la desnutrición; así mismo, por tercer año consecutivo, el porcentaje de nacidos con bajo peso aumentó, la ciudad pasó de 87 de cada 1000 nacidos con bajo peso en 2019 a registrar 102 de cada 1000 en 2022”.



El informe también reveló que 47 de cada 100 caleños se sienten satisfechos con su servicio y atención en salud, mientras uno de cada cuatro mostró su insatisfacción al respecto.

En el primer trimestre del 2023 se han recibido 9940 reclamaciones de usuarios de salud en Cali por barreras en la atención, de acuerdo con la Defensoría del Paciente.

Asimismo, se resaltó que la satisfacción en el servicio en salud en el último año disminuyó del 56 % al 47 %, comparada con la anterior encuesta de percepción que se había desarrollado de forma presencial, lo que a la vez significó “el registro más bajo en todas las EPC presenciales realizadas por Cali Cómo Vamos”.



Otros datos que explicarían esta percepción señalan que en 2022 aumentaron la cantidad de muertes por enfermedades cardiovasculares y enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores, por lo que hay grupos poblacionales que podrían sentirse más vulnerables.



Jhon Edward Murillo, defensor del Paciente de Cali, sostuvo que otra razón apunta a que ante tantas dificultades para el acceso a la salud, no existe por parte de algunas EPS un equipo que ayude a los usuarios a solucionarlas.



“Aquí hay una dificultad muy marcada y es que entramos en un estado de costumbre frente a las cargas administrativas que no debe cargar el usuario, pero que hoy son una situación constante; eso no es responsabilidad del usuario sino del asegurador”, aseveró Murillo.



Aun así, sostuvo que la ciudad ha mejorado en cuanto a la continuidad, atención y acceso en salud en algunas entidades, mientras que en otras sí se han complicado estos aspectos.

Piden mejorar la calidad educativa en Cali

El segundo aspecto en el que los caleños pidieron más atención de la Administración Municipal fue la educación. El 56,1 % así lo manifestó.



De hecho, 23 de cada 100 personas encuestadas aseguraron no estar a gusto con la calidad educativa que reciben sus niños, niñas y jóvenes en los colegios públicos de la ciudad.



Cali Cómo Vamos también resaltó que la satisfacción con la educación en colegios públicos terminó siendo mucho más baja comparada con los colegios privados.



José Darwin Lenis, secretario de Educación de Cali, sostuvo que esto debe analizarse de acuerdo con los contextos de los jóvenes.



“Se ven implicados elementos como el territorio que habita el estudiante, la seguridad, si practica deporte, a su cultura. Entonces, si hay situaciones sociales complejas, pues la percepción de la gente puede verse afectada”, dijo.



Lea también: Jorge Iván Ospina sí fue embargado: estos son los bienes del Alcalde afectados por medida de la Contraloría



José Darwin Lenis también resaltó que debe haber corresponsabilidad de las familias, ya que muchas veces el docente hace un gran esfuerzo desde la institución educativa por formar al joven, pero en el hogar esto no se ve complementado.



El funcionario reconoció que la Administración puede mejorar en la articulación no solo con las familias, sino también con las instituciones de educación superior y otras entidades que también tienen responsabilidad pedagógica hacia los menores.



También sostuvo que deben mejorarse las cifras de cobertura educativa, y esto fue respaldado por los datos de Cali Cómo Vamos: el año pasado la cobertura bruta en primaria bajó 1,8 puntos porcentuales, en secundaria bajó 5,7 puntos y en educación media la disminución fue de 1,9 puntos porcentuales. Solo aumentó la cobertura en transición.



Le puede interesar: Así es el proyecto para unir a Cali con sus municipios vecinos en la primera Área Metropolitana de la región



Adicionalmente, el informe mostró que los estudiantes matriculados en 2022, tanto en el sector oficial como en el privado y en la educación contratada, disminuyeron en un 3,3 % comparado con el 2021.



El Secretario de Educación explicó que esto se puede deber a que Cali llegó a concentrar mucha población migrante, que poco a poco ha regresado a su país o se ha movilizado a otros.



Además, “en Cali tenemos una situación especial y es que en los entornos como Jamundí, Candelaria y Yumbo están construyendo soluciones poblaciones, entonces la gente se va para allá y los niños que estaban en Cali ahora se matriculan en Jamundí, en Candelaria, entre otras”, agregó Lenis.