Revelan video de guarda de tránsito recibiendo presunto soborno en Cali

Álvaro José Carvajal Vidarte

La Secretaría de Movilidad de Cali se pronunció luego de que se conociera un video en el que se ve cómo un agente de tránsito presuntamente accede a un soborno de $50.000 para no sancionar a un par de jóvenes que se movilizan en un automóvil.



"Rechazamos rotundamente la actuación del agente de tránsito número 469, quien en un video grabado desde el interior de un vehículo presuntamente accede a recibir dinero a cambio de un supuesto favorecimiento de un conductor en un proceso contravencional", aseguró al respecto del video el secretario de Movilidad, William Vallejo.



El video, añade Vallejo, llegó a manos de la dependencia y "muestra en flagrancia el proceder de este agente", por lo que aseguró que denunciarán penalmente al funcionario.



"Se dará traslado a la Fiscalía para que proceda, así como a los diferentes organismos de control, por cuanto se trata de un funcionario público, en ejercicio de sus funciones quien se presume, según lo revela el video, actuó violando la ley", indicó el funcionario.

El video

En el metraje se ve cómo el conductor del vehículo habla con el funcionario y le dice que "el precio que puede pagar" es de $ 40.000, porque es estudiante, a lo que el agente le responde negativamente y le dice que es "muy barato".



Añade el guarda que la multa por la infracción puede ascender a los $ 900.000, a lo que el joven le dice que "hablen claro" y le propone darle los $ 50.000. "Recibámosle pues '50' por ser estudiante", responde el funcionario.



Los hechos se habrían registrado este miércoles, aproximadamente a las 3:00 p. m., en el sector de Valle del Lili, sur de Cali, de acuerdo con información oficial.

Piden no acceder a sobornos y denunciar

El secretario Vallejo enfatizó que "no vamos a tolerar hechos de corrupción y rechazamos de manera contundente y tajante este tipo de acciones de cualquier funcionario de la entidad".



Indicó que trabajan para evitar que acciones como esta sigan ocurriendo. "No vamos a permitir que unos pocos empañen la labor de esta Secretaría", apuntó.



Finalmente, invitó a la ciudadanía a que denuncien cualquier acto de corrupción, pero que "por favor no accedan a entregar dinero, porque automáticamente estarían violando la ley y se verían inmersos en un delito penal igualmente".