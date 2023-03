¿Restaurante o negocio sexual? Lo que dice la Alcaldía sobre local que genera revuelo en redes

Luego de la polémica suscitada el fin de semana por unos videos que circularon en redes social donde se veía escenas subidas de tono que se llevaron a cabo en el establecimiento ´Severo Sinvergüenza´, la Secretaría de Seguridad de Cali salió a los medios de comunicación a sentar posición sobre el caso y advirtió que realizará una visita a este negocio que se encuentra ubicado en el Parque de El Perro.



"Cali como Distrito Especial promueve las actividades económicas, lo que genera empleos y recursos; pero hay unos límites, y el límite es el respeto a los demás", dijo Jimmy Dranguet, secretario de Seguridad de Cali.



Aseguró que en dicha visita estarán presentes miembros de la Secretarías de Salud, Bienestar Social y Seguridad; del Cuerpo de Bomberos y la Policía de Cali.



"Hemos visto los videos y son bochornosos, no es la Cali que queremos representar. Si el establecimiento no cumple la normativa correspondiente, será sancionado, este tipo de actividades con actos obscenos no se pueden realizar”, aseguró.



El funcionario añadió que este establecimiento, al tener una vitrina de cristal que permite ver hacia adentro, expone a niños y niñas a actos que rayan en la obscenidad.



“Envío un mensaje a los empresarios y la ciudadanía para que tenga en cuenta que hay lugares, horarios y formas de ejercer una actividad con un contenido sexual, sin que vulnere los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes”, complementó.



Por su parte, ´Severo Sinvergüenza´, a través de un comunicado, informó que son conscientes que en redes sociales están circulando videos sobre actos puntuales que han sucedido dentro de nuestro establecimiento.



“Queremos dejar claro que hemos capacitado a nuestros trabajadores para que todo lo que hagan esté basado en el respeto y el consentimiento. Cualquier acto que cruce el límite de la diversión y la sensualidad están prohibidos y como marca no nos hacemos responsables por este tipo de acciones dentro de nuestro local. Se tomarán las medidas pertinentes para que no se vuelva a repetir”, dice el comunicado.