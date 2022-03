El plan para que establecimientos nocturnos puedan extender el horario de rumba en Cali

Cali debe cambiar su forma de rumbear. Con esta idea, Jimmy Dranguet, el subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control de la ciudad, habló sobre los diferentes procesos que se vienen adelantando desde su dependencia para mejorar la convivencia y la calidad del entretenimiento nocturno en el municipio.



De acuerdo con lo expresado por el Subsecretario en la emisión de ayer del Facebook Live ‘Protagonistas en Vivo de El País’, la Alcaldía afina detalles para lanzar el proyecto ‘Sello Calidoso’, una distinción que se les dará a los establecimientos de rumba que incluyan en su programación la participación de algún grupo cultural de la ciudad, incentivándolos con la ampliación del horario hasta las 5:00 de la madrugada.



Sin embargo, Dranguet dejó claro que por ahora el horario habitual (3:00 a.m.) se mantendrá. “No queremos sacar algo apresurado”, dijo.



Podríamos decir que a usted le tocó ‘bailar con la más fea’, pues debe tratar de mejorar el comportamiento de los caleños. ¿Cómo ha asumido este rol?



Yo no diría eso de bailar con la más fea. Este cargo tiene un reto muy lindo que es el de relacionarse con la ciudadanía, para mí esto ha sido muy gratificante porque ha sido estar en el territorio con los ciudadanos y los empresarios. Es un cargo complejo y que demanda mucho tiempo y sacrificio, pero me gusta trabajar por la convivencia pacífica de los caleños.



El Alcalde lanzó un plan de gobernabilidad con el que trata de poner orden en la ciudad y ustedes vienen haciendo operativos en sectores gastronómicos y nocturnos. ¿Cuál es el balance?

Jimmy Dranguet, subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control. Tomado de redes sociales

Hace poco lanzamos la estrategia de recuperar la autoridad para afianzar nuestra capacidad de garantizar la convivencia pacífica en Cali.



Tenemos operativos y controles en zonas gastronómicas y de consumo de licor (Parque del Perro, La 66, Ciudad Jardín, entre otros) y el comportamiento creo que es positivo.



Yo les digo a los empresarios que pueden llevar a cabo sus actividades siempre y cuando no afecten la tranquilidad de las personas a las que no les interesa la rumba.



Usted mencionaba sitios de rumba que son conocidos, pero la gente se queja mucho por el ruido, el tráfico y demás. ¿Cómo lograr una conciliación entre esos elementos?



Cali tiene que ir cambiando la forma de rumbear para así generar mejores condiciones de convivencia. Por eso está bien promover la rumba sin carro, porque eso sería amigable con el medio ambiente, la movilidad y el transporte público. Hemos trabajado con los empresarios lo de tener negocios con insonorización, para que no incomoden a los vecinos.



Tenemos una gran estrategia que pronto lanzará el Alcalde, que es la del ‘Sello Calidoso’, a través de la cual queremos transformar la forma de rumbear de la ciudad. Queremos que la rumba tenga un sentido, cultura y le deje algo a la gente. No queremos rumba de ir a tomar licor y ya.

La idea es que si se presenta un grupo cultural en un establecimiento, se amplíe el horario...



Sí. Esa es una estrategia ganadora y muchos empresarios nos han llamado para saber cuándo vamos a empezar a implementarla. Por eso quiero hacer esta cuña: este fin de semana no hay rumba en Cali hasta las 5:00 de la mañana. Preferimos posponer la estrategia y sacarla bien. Aún no está el decreto.



¿Cuándo saldría?



Saldrá muy pronto. Nuestra idea es transformar las noches de Cali con una rumba sana. No tiene sentido que cuatro carros se hagan al frente de un estanco y se ponga música a todo volumen, generando bulla y seguramente accidentes horas después. Queremos que los empresarios de este sector se esfuercen por llevar a cabo una rumba diferente, como lo dije anteriormente, que tenga un sentido.



¿Qué ha pasado con las rumbas del centro, que han sido foco de múltiples críticas?



En el centro de la ciudad no hubo rumba el fin de semana pasado, ni tampoco habrá en este. Nos hemos sentado a conversar con los organizadores y la idea es que hay cosas que se pueden hacer, pero de una manera organizada y que no afecte a las demás personas.