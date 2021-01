Juan Felipe Delgado Rodriguez

Responden a denuncia de paciente con covid que no fue recibido en clínica por alta ocupación

Sandra Isabel Martínez, presidenta de usuarios Nueva Eps en el Valle, informó que esa entidad ya no tiene disponibilidad en UCI.

Un gran polémica se ha generado por cuenta de un video que se hizo viral este viernes, en el que se denuncia que no hay camas de UCI en una clínica del norte de Cali.



En las imágenes se puede apreciar que una mujer golpea la puerta de ingreso a urgencias de la Clínica Rafael Uribe Uribe con evidente enojo porque un familiar suyo, con diagnóstico de covid-19, no es internado en una Unidad de Cuidados Intensivos.



Al respecto, la secretaria de Salud de Cali, Miyerlandi Torres, explicó que conoció el caso a las 11 de la mañana del jueves cuando se recibió el paciente en la Clínica Rafael Uribe



"El paciente sí estaba contagiado, pero no era de alta sino de baja complejidad. Estamos administrando las camas UCI de acuerdo con su nivel de riesgo, por eso pedimos a los ciudadanos que confíen en el criterio médico antes de difundir pánico", apuntó la funcionaria.



Aclaró que el paciente fue trasladado a otro centro médico en horas de la noche del jueves.



Torres también hizo un llamado a las clínicas y hospitales, para que mejoren la atención en casos como este, y den un mejor manejo a la comunicación con los familiares, ya que viven situaciones de estrés relacionadas con la alta ocupación de los hospitales de la región.



Sandra Isabel Martínez, presidenta de usuarios Nueva Eps en el Valle, indicó a la emisora Blu Radio que se solicitará la revisión del caso y enfatizó que la clínica Uribe Uribe, como otras de Cali, están congestionadas con pacientes con covid-19.



Este viernes 15 de enero la ocupación de UCI en la ciudad está en 97%. El jueves pasado se reportaron 25 muertos y 1051 casos en Cali.

Desde el inicio de la pandemia, Cali ha registrado 105.458 casos de covid-19 y 2954 muertes por enfermedades asociadas al virus, según la Secretaría de Salud.