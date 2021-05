Reparación de semáforos vandalizados en Cali tardaría un mes

Álvaro José Carvajal Vidarte

De las cerca de 440 intersecciones semaforizadas que tiene Cali, 65 fueron vandalizadas en las últimas semanas y 21 ya fueron reparadas, eso quiere decir que al menos el 10 % de los semáforos de la ciudad se encuentran operando mal o a medias.



Como era de preverse los sectores más críticos de estos daños se concentran donde se reportan bloqueos o donde se presentaron choques entre manifestantes y la fuerza pública. Por ejemplo, en la Carrera 100 con Calle 13, en el sector de Puerto Rellena, asimismo en la Carrera 1 a la altura de la Calle 70 y en la intersección de Meléndez, entre otros puntos.



El despliegue de la recuperación se hace en toda la ciudad haciendo énfasis en las comunas más afectadas que son la 4, 8, 10, 11 y 22, debido a que tienen entre tres y siete intersecciones de semáforos apagados e intermitentes.



Algunas intersecciones tienen daño total en sus equipos como afectaciones en los mástiles, semáforos peatonales, equipos controladores y cableado. “El proceso de recuperación de estos cruces será más demorado porque se requiere de insumo tecnológicos para dejarlos operativos. El arreglo de la red semafórica incluye acciones como la reparación del tablero y las luces, el sistema que dispone la red de cableado, canalizaciones y cajas de inspección, que van por dentro de andenes, vías y otras zonas para redes”, explicó la Secretaría de Movilidad de Cali.

Puede leer: Dos buses del MÍO resultaron afectados tras ser atacados con piedras este martes



La reposición o reparación depende del estado de los elementos encontrados en los cruces. En algunos casos se hace reposición completa, en otros, reparación de tarjetas. Los postes o ménsulas deben ser reparados a través de obra civil y en la mayoría de los puntos se está reemplazando el cableado.



“El impacto a la red semafórica tiene dos componentes: los daños a los semáforos y la afectación a la red de fibra óptica que permite su comunicación con la central de tráfico. Hay cruces en los que se requiere la recuperación casi en su totalidad de los equipos y en otros lo daños son menos graves. De las 65 tenemos cerca de 37 sin reparar aún, estamos a un 40 % de la reparación de esos daños”, explicó Willian Vallejo, secretario de Movilidad de Cali.

Algunas intersecciones tienen daños tan graves que se tardarían entre 4 y 6 meses para arreglarlos, pues deben importar piezas.

El funcionario agregó que algunos de estos cruces fueron arreglados de manera temporal para que no se generara caos vial.



“Esto porque debemos poner a operar los semáforos lo más pronto posible. Pero las afectaciones a las conexiones del semáforo son del 75 %. Es decir, solo el 25% de las intersecciones que estaban en red con la central mantienen hoy esa conexión. Principalmente por la vandalización de las estaciones del MÍO que es donde se encuentra la red de fibra óptica y los componentes electrónicos”, dijo.



Se estima que estos daños ascienden a los $1100 millones de los cuales se necesitan al menos $900 millones para repararlas intersecciones y $200 millones para recuperar la conexión de la central con la fibra óptica.



“Adicionalmente a eso hubo afectaciones de las señales verticales (de tránsito), hemos calculado que el 8% de la ciudad (1200 señales) requieren ser repuestas ya que han sido robadas, vandalizadas, deterioradas a tal punto que no es posible reutilizar esos elementos y requieren de una reposición total”, dijo.



Dentro de los desórdenes, dos controladores de tránsito quedaron sin operar. Uno fue robado en su totalidad y otro completamente vandalizado.



“Esos equipos se deben adquirir y no son de fácil acceso en el mercado y deben importarse. Estimamos que después de superados los procesos contractuales, nos podemos demorar entre 4 y 6 meses para tener estos equipos operando”, concluyó Vallejo.

Vea además: No para el vandalismo en Cali: saquearon un D1, una estación de servicio y atacaron un CAI



Sin embargo, para retornar a la normalidad, se espera que finalicen pronto las protestas y se proyecta que al término del próximo mes esté en funcionamiento una gran parte de los semáforos de Cali, vitales para regular la movilidad y reforzar la seguridad vial.



No obstante, desde el gremio de los taxistas y algunos usuarios de las redes han señalado que también hay ausencia de guardas de tránsito en las vías de la ciudad y que ante la “anarquía vial” ya no se están respetando un gran número de cruces semaforizados.



“A los guardas de tránsito solo se les está viendo en algunos puntos de la Carrera 1 y la Calle 25 donde no funcionan los semáforos, pero la realidad es que parecen insuficientes ante el desorden de carros que hay en toda la ciudad. La gente esta parqueando incluso en vías principales, en frente de semáforos sin importarle los demás vehículos y personas que transitan. Las bicirutas ahora sí que son las motorutas y los buses de colectivo volvieron a su malas costumbres de dejar pasajeros en cada esquina”, señaló Felipe Martínez, taxista.