Recuperar red de semáforos de Cali costará $7.000 millones

Álvaro José Carvajal Vidarte

Aproximadamente $7.000 millones costará la recuperación total de la red de semaforización de la ciudad que ha sido vandalizada durante las jornadas de protesta del paro nacional, y se espera que en un tiempo no inferior a tres meses se pueda llevar a cabo el plan de reparación.



De acuerdo con el alcalde Jorge Iván Ospina, “necesitamos invertir unos siete mil millones de pesos en cuanto a señalética, semáforos, elementos para la protección del ciudadano, que hoy están deteriorados; es un esfuerzo que adelantará la Secretaría de Movilidad en concurrencia con los recursos que nos paguen las aseguradoras por los daños que han ocurrido durante el periodo de paro”.



En este sentido, el titular de Cartera de Movilidad, William Vallejo, contó que de las 482 intersecciones con que cuenta la ciudad, hoy se encuentran operando 429, esto después de que 86 redes de semaforización fueron vandalizadas durante las protestas. Hasta la fecha, 33 de ellas se han recuperado y 53 aún están pendientes.



Asimismo, precisó que de los 394 equipos controladores -que son los que gestionan la operación 482 intersecciones-, 8 equipos se perdieron: 7 hurtados y uno de ellos incinerado.



En ello, el valor que se ha estimado para la reparación de la red semafórica es de aproximadamente $3.000 millones, “que incluye el componente de mobiliario, postes, semáforos, los ductos que se requieren para la electrificación, el cableado, los componentes electrónicos y la reposición de los controladores de intersección semafórica. Cada uno puede oscilar en $60 millones”, precisó el funcionario.



Asimismo, Vallejo mencionó que se prevé que $240 millones se requieren para recuperar la conectividad de la semaforización de las troncales del MÍO, “que nos permite gestionar de manera remota la movilidad a lo largo de las vías principales de la ciudad”. A demás, aseguró que de las 82 intersecciones que tenían comunicaciones a través de fibra óptica, 77 fueron dañadas; se han recuperado 21. Actualmente, están operando 26 y 56 sin conexión.



Adicional a estos elementos de semaforización y conectividad también se ha hecho el inventario de la señalización averiada por un costo estimado de $450 millones. También se identificaron daños en el sistema de respaldo eléctrico del deprimido de la Avenida Colombia, y el valor de su recuperación es de $2.200 millones.



Según el Secretario, los daños ocasionados “en las estructuras de atenuación de impacto en puentes y puntos críticos de infraestructura que salvan vidas se estimó en $250 millones”.



En total, Vallejo concluyó que “los costos estimados son de $6.200 millones que probablemente va a aumentar en la medida que realicemos más visitas de diagnóstico a otros puntos donde no hemos podido ir”.

Las comunas más afectadas en la red de semafórica son la 11, 9, 3, 10, 19, 2, 7, 8 y 22. Los mayores daños se presentaron en la comuna 11, 9 intersecciones, fueron vandalizadas.

Cabe señalar que con las pólizas de todo riesgo se cubrirá parte de la reparación de las afectaciones. “Se tiene estimado que la póliza de la red de semaforización es de $2.450 millones. El tema de alumbrado público que corresponde a postes e iluminarias tiene un valor de $254 millones”, comentó Carlos Salazar, titular de la Unidad de Gestión de Bienes y Servicios de Cali.



No obstante, en caso de que se presente un tope de recursos en la reparación, el Municipio tendrá que disponer los recursos adicionales.



Respecto al plan de recuperación de la red de semaforización, el concejal Fernando Tamayo apuntó que sí es necesario volver a la normalidad, pero que se debe ser “especialmente cuidadoso con la manera que se hace en el manejo de los recursos”.



“Esperamos que pese a estar en urgencia manifiesta, toda la parte contractual del municipio se haga no entregando las licitaciones a dedo, sino demostrando que de un grupo de proponentes se elija el más conveniente técnicamente y el más económico, debido a que no solo es ir reconstruyendo la ciudad en el campo físico, en infraestructura, sino ir reconstruyendo la ciudad en cuanto la confianza que debe haber en las instituciones”.



Asimismo, resaltó: “Es importante que la gente sepa lo que nos cuesta a todos los caleños lo que los vándalos nos han destrozado, porque esos dineros que se gastarán en semaforización, en el MÍO lo hubiéramos podido invertir en la parte social”.



Movilidad inteligente

Actualmente, las intersecciones que no cuentan con conexión están ubicadas a lo largo de las troncales Aguablanca, de la Cra. 15, Calle 5 con Cra 100; en la zona nororiental en la parte de la troncal de la Cra. 1 y el sector de la terminal de Menga, en la troncal de la 3 norte.



Estas, según el Secretario de Movilidad, William Vallejo, “es prioritario recuperarlas puesto que hace parte del proyecto de Cali Inteligente, a través de dicha conectividad se hará posible la implementación de la gestión inteligente de la movilidad”.