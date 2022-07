Reclamar medicamentos en las EPS es una odisea para los caleños, ¿Qué está pasando?

“Cuando llegué a la droguería me entregaron el turno 114 y apenas iban como por el 12. Eso fue a las 7:30 de la mañana y ya son las 9:00. Todo ese tiempo esperando a que me entreguen cuatro medicamentos para mermar el dolor abdominal de mi esposa, con quien llegué a urgencias de Sura a la 1:00 de la madrugada y ahora me está esperando en el carro, aguántandose ese dolor. Aquí tienen varios cajeros y uno siente que no avanzan en la atención”.



Así es como Eifer Tamayo se refirió a una situación que él y muchos caleños están afrontando, de manera recurrente, en los últimos días: la difícil tarea de conseguir medicamentos en las droguerías de las EPS. Por eso no es extraño encontrar largas filas a las afueras de estos establecimientos, con usuarios del sistema de salud que esperan hasta tres horas para recibir su medicación.



Ese fue el caso de Óscar Castillo, quien tuvo que esperar ese mismo tiempo. “La atención en la EPS por urgencias fue rápida, porque me enviaron a prioritaria, pero al llegar a la droguería fue el calvario total”, comentó.



De acuerdo con el ciudadano, para ser atendido, había 256 personas delante suyo. “Si fuese poca droga la que me tocara reclamar, estoy seguro de que la hubiese comprado, pero era bastante, entonces no tenía opción”, indicó el ciudadano.



Además, expresó que había personas con escalofríos y adultos de la tercera edad que debían esperar casi el mismo tiempo que él. A esto se sumaba que en el lugar no había suficientes sillas, por lo que algunos usuarios debían esperar de pie durante bastante tiempo.



“Otros, en cambio, se cansaban y preferían irse. Lo peor es que después de esperar dos horas y ser atendidos en caja, les decían que no contaban con alguno de los medicamentos, en lugar de advertirles eso desde el principio”, aseguró Castillo.



Medicamentos como el acetaminofén, el jarabe o la amoxicilina están escasos en las droguerías. Foto: Aymer Andrés Álvarez / El País



Ingrid Arcos es una paciente con hipotiroidismo que lleva casi una hora esperando a que la atiendan en una droguería ubicada en el barrio Versalles, en el norte de Cali. “Es vital para mí, pues me lo debo tomar todos los días, pero llego al lugar y me dicen que el sistema está caído”, comenta la mujer.



Con disgusto, agregó: “Por lo general, siempre compro los medicamentos para evitar este tipo de situaciones, pero ahora que llego para reclamarlo por medio de la EPS, me encuentro con esta situación. Es sorprendente que no haya un plan de contingencia cada vez que pasa eso. Se supone que es un servicio diario y masivo. Y deberían evitarse este tipo de situaciones”.



Al respecto, la secretaria de Salud de Cali, Miyerlandi Torres, reconoció que las quejas han venido en aumento en el último mes, pues “algunas EPS han cambiado a sus proveedores, lo cual ha congestionado y ha hecho traumático la entrega de medicamentos”.



“Hemos estado verificando y solicitando planes de mejoramiento. Entre ellos está aumentar los puntos de entrega, distribuir los biológicos mediante cita previa y acudir a servicios de domicilio cuando sea posible. Y cuarto es estar en los establecimientos para hacer gestión de filas, con patinadores permanentes y aumentando el personal de atención”, aseguró la Secretaria.



La funcionaria explicó que si un paciente requiere que le lleven los fármacos a la casa, recordó que cada EPS tiene su línea de atención. “Hemos comprobado que ha habido filas con un tiempo de espera que oscilan entre 45 minutos y una hora y media. Los indicadores hace dos semanas estaban entre cuatro y cinco horas. Queremos que los proveedores también mejoren su servicio”, aseveró Torres.



Mauricio Andrés Yépez, subgerente del proveedor Ensalud, explicó que han identificado otras barreras que hacen más difícil la consecución de las medicinas por los caleños.



“Por ejemplo, la crisis de los contenedores y los efectos de la pandemia, que han agotado las materias primas para algunos fármacos. Es por eso que hay escasez de acetaminofén o amoxicilina, que son productos básicos de la red”, afirmó Yépez.



Es por esto que han implementado diferentes estrategias para reducir los traumatismos en el servicio, como reportar a las EPS qué productos están escasos para que los médicos lo tengan en cuenta en las recetas que les envíen a los pacientes. Asimismo, contó que han ampliado el horario de atención, entre las 6:00 de la mañana y 6:00 de la tarde, con horario continuo, y contar con más personal.



“Con la llegada de nuevos pacientes de las EPS, también llegan nuevas patologías que requieren de ciertos medicamentos, por lo que hemos tratado de ver qué consumen y determinar qué requieren los inventarios de todas las sedes. Esto, mientras el paciente se entera en qué punto debe reclamar lo que le receta el médico”, explicó el subgerente de Ensalud.



Anticonceptivos

En el gremio farmacológico también se ha presentado escasez de anticonceptivos en pastillas e inyectables desde hace un año en Colombia, por lo que Cali no ha sido ajena a esta situación.

Bellaface, Diane 35 y Minipil. H son algunos de lo medicamentos que es casi imposible de encontrar en las droguerías de la ciudad.



“Hay varios factores que inciden en este desabastecimiento: el primero es la escasez de materias primas, debido a diferentes factores, entre ellos la crisis mundial de los containers”, dijo la Asociación Colombiana de Droguistas Detallistas (Asocoldro).



Esto ha provocado que algunos pacientes, en especial mujeres, deban cambiar su método de planificación.