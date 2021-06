Ocupación de UCI en el Valle es alta, ¿qué opciones hay?

Álvaro José Carvajal Vidarte

El Valle del Cauca, así como otros departamentos del país, está atravesando un momento complejo de la pandemia por covid-19. La ocupación de unidades de cuidados intensivos se encuentra en el 98 % a nivel general, es decir que de las 1165 camas UCI habilitadas en el Departamento, solo 25 están disponibles para atención de pacientes críticos por covid u otra patología.



Es por esto que las secretarías de Salud del Departamento y Municipal están implementando estrategias para evitar un colapso en la red de salud. Recientemente se habilitaron 18 camas UCI -en Tuluá- y se está a la espera de que el Ministerio de Salud envíe ventiladores para tener la posibilidad de ampliar más la capacidad y la oferta de la red hospitalaria.



Así lo afirma la titular de Cartera de Salud del Valle, María Cristina Lesmes: “Estamos buscando unos ventiladores adicionales que ya me dice el Ministerio -de Salud- que los consiguió, estamos buscando unas bombas de infusión, voy a comunicarme con los colegas de otros departamentos a ver cómo nos pueden facilitar”.

De igual forma, se está llevando a cabo la estrategia del desescalonamiento, con la que se permite el traslado de pacientes de alta complejidad a salas de mediana y baja, es decir, aquellas personas que ya cumplieron su periodo en UCI poder pasarlos a cuidados intermedios o a otra institución de mediana o baja complejidad para que pueda seguir su proceso de recuperación.



“Estamos abriendo camas en la mediana y baja complejidad que tienen unidad de cuidado respiratorio intermedio, esperamos abrir 60 camas con ventiladores BiPAP y tenemos capacidad de abrir las 120 camas que tuvimos en algún momento. También estamos trabajando en el padrinazgo de especialistas con las ESE, para poder tratar a los pacientes de la mediana complejidad con seguimiento de especialista”, cuenta la secretaria de Salud Municipal, Miyerlandi Torres.



Entretanto, las autoridades de salud comentan que además de la alta ocupación de UCI, hay desabastecimiento de algunos medicamentos, así como de elementos que podrían servir como los concentradores de oxígeno. “Tenemos una dificultad de incrementar el volumen de oxígeno que llega al departamento porque no hay envases para transportarlo, esto significa que tenemos una situación supremamente crítica y que nos obliga a todos los vallecaucanos a cuidarnos, a tratar de romper las cadenas de transmisión”, recalca la secretaria Lesmes, quien además contó que ayer el Valle del Cauca amaneció con 190 personas esperando UCI.

Piden no bajar la guardia



Por tanto, el llamado de las autoridades y expertos es a extremar las medidas de bioseguridad. “No salga de casa sin tapabocas, mantenga la distancia de mínimo un metro, al llegar a su casa haga el proceso de desinfección. A las personas que han estado en contacto con un covid positivo permanecer aislado e informar a su empleador y círculo social, porque la circunstancia es tal vez la más dura que hemos vivido durante toda la pandemia”, enfatiza María Cristina Lesmes.



Asimismo, la secretaria Miyerlandi Torres recalca que “lo más importante es cuidarnos y tener una apertura económica segura, es necesario contar con la responsabilidad individual”.



En este sentido, especialistas reiteran el llamado al autocuidado y dicen que la reapertura económica es posible pero manteniendo las medidas de bioseguridad. Es por esto que Fabián Rosas, presidente de la Asociación Colombiana de Especialistas en Urgencias y Emergencias, invita “a continuar con las medidas de autocuidado, evitar cualquier tipo de aglomeraciones, esto nos aumenta el riesgo de contagio, y si pasa algún evento que genere múltiples víctimas, la red hospitalaria no está en capacidad de responder”, advierte.

Para evitar la sobreocupación de urgencias, especialistas piden a las personas acudir cuando realmente lo requieran, por ejemplo “cuando presente dificultad respiratoria”.

Pacientes más jóvenes en UCI



De acuerdo con la Secretaría de Salud del Valle, las personas jóvenes son las que mayormente están requiriendo UCI. “Ya tengo jóvenes enfermos, que han estado en aglomeraciones”



Asimismo, el intensivista Jorge Salazar, comenta que actualmente “los pacientes que están llegando son menores de 50 años, son gente de 35, 40, 45 años que no tienen enfermedades previas, y llegan con una enfermedad severa”.



De igual forma, el médico internista de la UCI de la Clínica Dime, Manuel Hurtado, complementa: “hemos visto un cambio en el perfil de los pacientes: antes veníamos solo ancianos, ahora cada vez tenemos pacientes más jóvenes, hemos visto hasta de 26 años, y los pacientes que tenemos mayores de 60 años, en general, son personas que no se han vacunado o han recibido solo una dosis”.



De hecho, así lo reflejan las cifras, según las estadísticas de la Secretaría de Salud Municipal, en este tercer pico, aumentó casi el 20 % las personas jóvenes en UCI.



Al respecto, el especialista Hurtado indica que “el problema más grave es que hay una percepción de inmunidad o de fortaleza de los jóvenes, piensan que no se pueden infectar o si lo hacen no les va a ir mal, pero no tienen en cuenta que obesos o con sobrepeso están en riesgo de sufrir una enfermedad severa, incluso quienes no tienen comorbilidades”, dice el médico, al tiempo que insiste y pide no relajar las medidas de autocuidado: “ya todos sabemos cómo evitar los contagios”.

Otras acciones a fortalecer: muestras y seguimiento



De acuerdo con la secretaria de Salud de Cali, Miyerlandi Torres, la oportunidad de diagnóstico no está siendo oportuna. “Estamos diagnosticando cuando las personas tienen un estado avanzado de la enfermedad, por eso solicité activar el seguimiento y toma de pruebas”, comenta la titular de Cartera.



Además, dijo que le solicitó a las EPS aumentar la toma de muestras “para saber qué está sucediendo a nivel poblacional, verificar el aislamiento y sobre todo aumentar el seguimiento de paciente mayores de 50 años positivos covid-19 con comorbilidades que son de alto riesgo, al cual le están haciendo seguimiento al 40 % de esta población”.



De funcionar y fortalecer la toma de muestra y el seguimiento a pacientes “puede disminuir la derivación a hospitalización y a UCI”.