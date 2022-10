¿Qué le pasa a la ciudad? La respuesta del observatorio 'Cali Visible'

Cali Visible es un observatorio de la Universidad Javeriana de Cali, que ya cumplió 18 años, y cuyo propósito es generar estrategias de participación ciudadana y monitorear la gestión de corporaciones como el Concejo y la Asamblea.



Alejandro Gómez, coordinador del Observatorio, en entrevista con El País, habló del momento que vive Cali y asegura que los ciudadanos deberían estar más atentos sobre a quién le dan su voto para que, si suceden hechos de corrupción, puedan ‘cobrarles’ y generar un rechazo a esta situación.



¿Por qué cree que Cali atraviesa un momento en el que nada parece importar?

Cali en general experimenta distintas crisis, en particular en el caso de la clase política, hay una crisis de confianza en el primer mandatario de la ciudad, en el Alcalde, en su equipo y en algunas de las organizaciones que lo apoyan y eso genera problemas serios para la gobernabilidad de la ciudad. Por eso estamos analizando lo que va a ocurrir en este último año entre la Administración y el Concejo.



¿Cómo se podría calificar esta administración?

A nosotros nos parece que es evidente que para evaluar esta Administración, hay que reconocer las dos situaciones atípicas que enfrentó, y no es solo por excusar a la Alcaldía, pero una pandemia y un estallido social, que tuvo como epicentro a la ciudad, sin duda afectaron las posibilidades que tenía la Administración para garantizar la gobernabilidad. A esto nos referimos con las distintas crisis que enfrenta la ciudad, por ejemplo, la destrucción de parte de la infraestructura pública asociada a la movilidad y los efectos que eso tuvo sobre la ciudad.



Cuando nosotros hacemos la lectura estratégica de la gobernabilidad de Cali, pues vemos un panorama muy preocupante de cara al último año de gobierno y, particularmente, su relación con el Concejo.



¿Por qué es clave el papel del Concejo en este último año?

El Concejo es el corazón político de la ciudad, es donde conviven 18 organizaciones políticas, de las 28 que nosotros tenemos identificadas. Digamos que buena parte de la agenda de un Alcalde pasa por este sitio, y ahora vemos unas señales, a las que vamos a estarles haciendo seguimiento, que tienen que ver con la reestructuración de la coalición del Alcalde, es decir, las organizaciones que eran sus aliadas, inicialmente, ahora están en franca oposición, desde hace un par de meses.



¿Lo que se entiende es que en el último año, la gobernabilidad del Alcalde Ospina se complicará?

Vamos a mirar muy bien qué pasará, por ejemplo, con el proyecto de Cali Distrito. Ahí vamos a encontrar algunas respuestas a esa pregunta, porque en principio los que hacían parte de su coalición ya no están, varios de ellos. Por ejemplo, los concejales del Partido Verde que pidieron que el Comité de Ética investigara a Ospina, los del Partido Conservador, que se habían declarado independientes y ahora ya hacen oposición.



La Alcaldía necesitará que se aprueben algunos instrumentos financieros, hay unas obras que están por avanzar y que son importantes para el Alcalde como el Centro Tecnológico de San Fernando, o Cali Distrito que supone una reorganización administrativa muy profunda.



¿Todo este escándalo en materia de contratación qué tanto afecta la confianza en Cali?

Los escándalos tienen ese efecto, pero es importante no perder de vista que los ciudadanos que se quejan son los mismos que eligen a las organizaciones políticas. Una de las preguntas que nos hacemos es por qué el grupo de Abadía, que es uno de los grupos más señalados por los medios de comunicación, en el tema de la contratación en Emcali, por qué no responde, pareciera que a ellos y a sus votantes, que son muchos, no les interesara o no tuvieran nada que decir en la situación actual.



¿Qué tan transparente son los procesos en la Administración, según los análisis que ustedes hacen?

Nuestra intención siempre es apoyar los procesos de transparencia en las instituciones públicas y uno reconoce que hay avances, pero falta mucho. Si uno compara, en términos de transparencia, la Alcaldía de Cali con otras del departamento, pues está mucho mejor Cali que publica buena parte de su contratación y hay algunos instrumentos como Mi Cali Contrata Bien que ha diseñado unas herramientas para monitorear la contratación en obras civiles.



En temas de transparencia hay una cosa clave y es que uno tiene que poder identificar quiénes son los grupos políticos por lo que vota y, a partir de ahí, generar rechazo para los que actúan mal.



¿Cree que hay forma de cambiar lo que sucede hoy en Cali?

Yo no creo que haya que buscar un nuevo caleño. Esto es lo que tenemos, tampoco creo que debamos buscar nuevos o súper políticos, puede que haya uno que otro, pero el grueso de la clase política seguirá siendo básicamente un grupo de personas, especialistas en conseguir votos como en todos los países. Es importante que mejoremos nuestra comprensión de las elecciones, de los grupos que compiten, de lo que está en juego. A Ospina lo elige una coalición de 8 grupos, es bueno tener esas claves para saber a quiénes reclamar.