Vacunas anticovid: ¿qué efectos adversos tienen?, esto dice informe de Minsalud

Alejandro Cabra Hernandez

Desde el inicio de la vacunación contra el Covid-19 en Colombia -en febrero de este año- la cantidad de personas que han reportado efectos adversos después de recibir el biológico es mínima.



De hecho, según el segundo informe de Farmacovigilancia que realizó el Ministerio de Salud, Invima y el Instituto Nacional de Salud (INS), menos del 0,07% de las ciudadanos inmunizados han registrado un evento adverso, es decir, en 13.390.951 dosis administradas se reportaron 8.260 casos (7.641 casos no graves y 618 graves).



Estos resultados del estudio -que se desarrolló entre el 17 de febrero y 15 de junio de 2021- “son favorables, con hallazgos claros y contundentes que ratifican que todas las vacunas que hacen parte del portafolio de Colombia, además de efectivas, son seguras”, expresó Julián Fernández, director de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud.

Además, añadió: “En este análisis encontramos que la ocurrencia de eventos adversos posteriores a la vacunación es menor de 0,07 %. La tasa de reporte muestra que esto es equivalente a 62 personas por cada 100 mil dosis aplicadas”, detalló.



Entretanto, en el Valle se han presentado 845 efectos adversos, de estos 797 han sido leves, cinco eventos adversos que se han tipificado como graves, pero no porque la persona haya estado en peligro sino por una infección en el sitio de aplicación.



En Cali, del más del millón de dosis aplicadas contra el covid (1.123.294 acumuladas), solo se han reportado 28 casos leves, según la secretaria de Salud municipal, Miyerlandi Torres, quien afirmó: “realmente los síntomas son leves y seguramente por eso las personas no reportan”. A su vez confirmó que se han registrado dos casos graves, pero “fueron descartados por la mesa de análisis”.



En este sentido, el epidemiólogo Fernando de La Hoz, aseveró que “este informe reafirma que las vacunas son seguras, lo que muestra es que aparentemente hasta ahora no hay ninguna reacción adversa importante”.



El también exdirector del Instituto Nacional de Salud, precisó que una persona puede presentar eventos adversos, es decir, siempre hay una posibilidad, “porque de todas maneras está haciendo un procedimiento que es inocular a una persona con una sustancia extraña a su cuerpo, entonces hay una respuesta inmune que, en algunos casos, podría ser demasiado fuerte ya sea de manera localizada -en el brazo- o podría ser a nivel general, pero son probabilidades muy bajas que ocurran.

Afortunadamente lo que el informe muestra es que es muy raro”, anotó.



Asimismo, de La Hoz explicó que aunque lo más recurrente son casos leves como dolor de cabeza, el sitio de la aplicación, muscular, mareo, malestar y fiebre, se puede presentar casos graves que “es aquel en el que hay una reacción generalizada, puede haber afectación de la vida normal de la persona, por ejemplo puede haber un episodio de fiebre con malestar general por varios días; algún tipo de cuadro clínico que dificulte la vida por un tiempo más largo; o puede haber desarrollado por ejemplo una neumonía, que no es atribuible a la vacuna, pero como se presenta después de la vacunación, se estudia”.



También, agregó que “puede ser una reacción alérgica severa que requiere hospitalización, ese tipo de situaciones puede ser catalogadas como reacciones graves, son cosas raras que de pronto no son por la vacuna -contra el covid-, pero como la vacuna fue el último antecedente del cual la persona se acuerda, se estudia como si fuera relacionado con la vacuna”, aclaró el especialista.



Entretanto, el informe también revela que el 79 % de los reportes de efectos adversos se presentaron en mujeres (6.381 casos) y el 20 % fueron hombres (1.785). Asimismo, de acuerdo a la edad, las personas entre 30 y 39 años registraron el mayor número de reportes adversos -con 1.640 personas-, y quienes tienen entre 20 y 29 años se registraron 1.467 casos adversos.



De igual forma, el análisis de Minsalud muestra que la vacuna desarrollada por la farmacéutica Pfizer fue la que mayor reporte de eventos adversos presentó con 6.332 casos, seguido de Sinovac con 1.430 y AstraZeneca, con 493.



Al respecto, los especialistas aclaran que estos datos no pueden poner en duda la seguridad ni eficacia de la vacuna, ya que son datos de vigilancia y no de una investigación.



“No se puede establecer que puede haber un mayor efecto de una vacuna comparada con las otras, porque son reportes voluntarios de personas que tuvieron los síntomas y decidieron comunicarlo, pero puede haber otros que no lo comunicaron”, recalcó el epidemiólogo de La Hoz.

El proceso de vigilancia

Leonardo Arregocés, director de Medicamentos del Ministerio, explicó que si una persona llega a sentirse mal después de ser vacunada, debe consultar los servicios de salud en un centro médico en donde se atenderá la situación que se refiera.



El funcionario comentó que “las IPS deben atender la situación del paciente, pero también deben clasificar el evento como leve o grave. Cuando se trata de un evento grave, deben notificarlo inmediatamente”. Los casos graves llegan a la Secretaría de Salud departamental, donde debe existir un grupo de expertos que evalúan el caso, recopilan toda la información, y establecen si tal situación de salud es atribuible o no a la vacuna.