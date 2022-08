Algunos concejales de Cali propusieron realizar un debate de moción de censura al secretario de Educación de Cali, José Darwin Lenis, por un supuesto incumplimiento de las metas de su cartera en el Plan de Desarrollo.



"Es absolutamente pertinente una moción de censura al Secretario de Educación en cuanto a su nivel de ejecución y cumplimiento de los indicadores en el plan de desarrollo. En un debate vimos como varios concejales señalaron el bajo nivel de gestión de esta identidad y además, de la falta de cumplimiento al cabildo abierto realizado sobre el tema de Santa Librada", expresó el concejal Terry Hurtado.



Los concejales Fabio Alonso Arroyave Botero, Roberto Ortiz Urueña, Roberto Rodríguez Zamudio y Terry Hurtado Gómez rechazaron, en primer lugar, algunas afirmaciones que hizo el Secretario de Educación poniendo en duda la legalidad del cabildo abierto que adelantó el Concejo en abril de este año para buscar salidas financieras y estructuras a las problemáticas del colegio Santa Librada.



"En Cali TV con John Maro y su equipo se trató el tema de Santa Librada, allí estaba José Darwin Lenis, quien afirmó que no estaba seguro que el Cabildo a favor de Santa Librada era legal, como tampoco valido el anuncio del Alcalde por $50 mil millones para la institución educativa. Ante tales afirmaciones, debo decir que al paso que vamos en este gobierno se negará que existe el Colegio de Santa Librada" dijo el concejal Roberto Ortiz Urueña.



Además, el concejal recordó que el alcalde Jorge Iván Ospina se comprometió a entregar $50 mil millones para Santa Librada, algo que no se ha cumplido, según denunciaron. Además, Lenis prometió aportar desde su dependencia $5 mil millones para planos y diseños. "Pero de ese rubro hoy solo habría disponibles $2 mil millones, sin que se conozca a la fecha los avances en tareas a financiar con esos escasos recursos", afirmó el concejal Rodríguez.



"Respecto de la legalidad del cabildo abierto de Santa Librada se cumplieron los requisitos de ley y se hizo en el marco de una plenaria. Pero hay funcionarios públicos que cuando incumplen sus obligaciones, recurren a deslegitimar a otras instituciones, cuando deberían cumplir con sus deberes de conformidad a la función pública y no descalificar, pero si alguien tiene la posibilidad de realizar y desarrollar cabildo abierto es el Concejo, que es el cabildo por naturaleza, pero quien descalifica no conoce la historia y la invitación es a que estudien e investiguen", dijo Fabio Alonso Arroyave Botero, Presidente del Concejo



Y añadió: "De lo que no puede quedar duda, es de la irresponsabilidad y el estado de abandono con que el Distrito Especial atiende la educación y allí están las pruebas. Lamento las declaraciones de José Darwin Lenis, y lo lamento porque eso demuestra que el funcionario no sabe dónde está parado".