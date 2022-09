ProPacífico hizo un llamado a fortalecer Emcali luego de los polémicos sobrecostos en contrato

Luego de que se destapara un escándalo por presuntas y millonarias irregularidades en un contrato de las Empresas Municipales de Cali, Emcali, y de que este llevara a la renuncia del gerente Juan Diego Flórez, Propacífico se pronunció e hizo un llamado a fortalecer y modernizar la entidad.



Después de conocerse que tanto la Procuraduría, como la Contraloría y la Fiscalía anunciaron que investigarán los hechos relacionados con la existencia de presuntos sobrecostos en un contrato con con la Unión Temporal, desde ProPacífico manifestaron que es necesario que los actores públicos, privados, civiles y académicos de la ciudad se unan para defender a Emcali como capital estratégico de todos los caleños.



​"Teniendo en cuenta las denuncias públicas de los últimos días que plantean dudas sobre la manera como estarían adelantando los procesos de contratación en Emcali, manifestamos nuestra profunda preocupación respecto al manejo de los recursos de la que es, sin duda, la empresa más importante de los caleños", indicó ProPacífico en un comunicado.

Lea además: Emcali: así se 'cocinó' el millonario escándalo que tumbó al gerente Juan Diego Flórez



​La Organización privada, además, recalcó que es una necesidad el poder no solo recuperar la confianza en Emcali, sino también el impulsar los procesos que sean necesarios para garantizar la sostenibilidad y el óptimo funcionamiento de la entidad.



De igual manera, ProPacífico fue enfático en que no se puede permitir que haya manejos irregulares en la administración de Emcali porque, por el contrario, esta debería convertirse en una fuente de ingresos para la ciudad que permita financiar el desarrollo social y económico como sucede con otras empresas de este tipo en el país.



​Teniendo en cuenta las denuncias públicas de los últimos días que plantean dudas sobre la manera cómo se estarían adelantando los procesos de contratación en Emcali que, incluso, han llevado a que la ciudadanía esté solicitando la renuncia del Alcalde, desde ProPacífico pidieron a las autoridades investigar las posibles irregularidades que puedan estar desviando la transparencia de la administración de la entidad.



Lea también: ¿Fue un "error semántico"?: la polémica hipótesis que plantea Ospina sobre escándalo por contratación en Emcali



"Hacemos un llamado a las autoridades competentes, organismos de control a nivel local y nacional y al Gobierno nacional a ir al fondo del asunto para establecer, más allá de la coyuntura puntual, si se está dando o no el debido uso a los recursos de la entidad, los cuales deben destinarse a su fortalecimiento y a la mejora de la prestación de los servicios de energía, acueducto, alcantarillado y telecomunicaciones para los ciudadanos", menciona el comunicado emitido por la Organización.



Finalmente, ProPacífico aseguró estar comprometido en trabajar para ayudar a sacar adelante a Emcali de la crisis en la que actualmente se encuentra. "Emcali es de todos y debemos unirnos para fortalecerla y modernizarla. No podemos permitir manejos irregulares en su administración. Desde ProPacífico y junto a los ciudadanos, estamos listos para trabajar por sacarla adelante y hacer de ella la empresa de servicios públicos que Cali y los caleños merecemos", precisa el documento.