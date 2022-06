Procuraduría investigará al exsecretario de Seguridad de Cali por presuntas amenazas

La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra el exsecretario de Seguridad y Justicia de Cali, Carlos Soler Parra por, presuntamente, amenazar al sargento (r) del Ejército, Alexander Chalá.



La entidad informó que la investigación se realizará por un audio en el que Soler Parra afirma: “no me meto con nadie, pero el que se mete conmigo me lo cargo, y a ese sargento Chalá me lo voy a cargar”.



Cabe recordar que el audio salió a la luz pública a mediados de mayo y se difundió ampliamente a través de redes sociales. En su momento, Soler aseguró que el clip de audio fue editado y sacado de contexto.



Sin embargo, la presunta amenaza generó múltiples cuestionamientos al entonces Secretario de Seguridad. Finalmente, la polémica desencadenó la renuncia de Soler a su cargo en la Alcaldía el pasado 22 de mayo.



No obstante, este lunes la Procuraduría anunció a través de un comunicado que abrirá una investigación disciplinaria contra Soler por lo sucedido.

Según un comunicado, una de las acciones que adelantará el organismo de control es la evaluación del contenido del audio. De igual forma, la Procuraduría explicó que revisará un trino realizado por el exsecretario y replicado en la cuenta oficial.



Lo anterior, con el fin de " verificar la ocurrencia de la conducta y determinar si es constitutiva de falta disciplinaria".