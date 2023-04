Procuraduría General abrió investigación contra el secretario de Movilidad de Cali

La Procuraduría General de la Nación abrió una nueva investigación disciplinaria contra funcionarios y exfuncionarios de la Secretaría de Movilidad de Cali, debido al presunto incumplimiento de funciones frente a los vehículos inmovilizados en el patio de la carrera 66.



De acuerdo con el organismo de control, entre los investigados están Carlos Orobio Quinónez (antiguo secretario de Movilidad), William Mauricio Vallejo Caicedo (actual secretario de Movilidad) y Jaime Cárdenas Tobón (gerente del CDAV).



“Se habrían dejado de gestionar acciones tendientes a garantizar el estado de los carros, lo que pudo provocar un daño patrimonial a los propietarios y obligado a responder eventuales demandas hacia el distrito”, argumentó la Procuraduría.



Se debe recordar que en este predio en la carrera 66 estuvo envuelto en un escándalo el año pasado, debido a que la empresa que lo tenía arrendado (Yolagir S.A.S) alegó que la Secretaría de Movilidad no les pagaba los conceptos de arrendamiento por tener los vehículos inmovilizados en ese lugar, por lo que pidió que los trasladaran a otro lugar, pero hasta el momento no se han trasladado el 100 % de las motos y carros.



De hecho, de acuerdo con información del CDAV, con corte al 1 de enero de 2023, sólo se habían trasladado 3500 vehículos de los 9900 que se encontraban en ese lugar.



“El Ministerio Público señaló que luego de revisar la documentación existente se encontró que, al parecer, no se ha hecho una supervisión a la ejecución del contrato, ni actuaciones preventivas con el fin de aplicar la Ley de Descongestión para los vehículos a los que por su tiempo de inmovilización les aplique”, reveló la Procuraduría.