Preocupan hurtos en Cali a escasos días de la Navidad, ¿qué dicen las autoridades?

“Tristemente les tengo que contar que me acaban de robar mi carro, que estaba parqueado al frente del Centro Comercial La Pasarela. Me bajé en el centro comercial a recoger un computador que se me había dañado y cuando salí se habían robado mi carro”, contó en un video que publicó en sus redes sociales la reconocida presentadora Mabel Kremer.



La comunicadora relató que esta situación “fue muy triste porque además tenía todos los regalos de Navidad adentro del carro y no puedo creer que me esté pasando esto”. El vehículo, de placas DMT-428, es una Ford Escape.



Entre el 1 de enero y el 10 de octubre de 2021 se registraron 1255 denuncias de hurto de automóviles en Cali. Las comunas 2,3,17 y 19, son las más afectadas por este delito y las marcas más hurtadas son KIA, Chevrolet y Mazda.



Pero este no es el único caso de robo que ha encendido las alarmas en la ciudad. En las últimas horas en redes sociales circuló un video en el que se puede apreciar a un hombre caminando sobre la Calle 5 y, de un momento a otro, es abordado por dos sujetos que descienden de un vehículo tipo taxi (uno de ellos el conductor) y en poco menos de 10 segundos le arrebatan todas las pertenencias al hombre y abordan el automóvil nuevamente.

Según cifras del programa Cali Como Vamos, entre el 1 de enero y el 10 octubre de 2021 se presentaron 13.057 denuncias de hurtos a personas en Cali, 3351 más que en 2020 (9706 denuncias de hurtos a personas). En promedio, se registraron 46,1 denuncias diarias en Cali, siendo el mes de abril donde ocurrió el mayor incremento.



Otro de los casos de hurto que llamó la atención de las autoridades fue el que se conoció ayer en la mañana y que ocurrió en la Terminal de Transporte de Cali.

Se debe evitar también parquear en edificios que no cuenten con portería o cuyo parqueadero de visitantes esté expuesto o sobre la vía pública, pues allí no hay garantías de seguridad.

En el video se puede ver claramente cómo a las 6:51 p.m. del pasado martes, tres mujeres hurtaron una maleta que fue descuidada unos segundos por uno de los viajeros.



“Con las autoridades estamos trabajando de la mano para disuadir la delincuencia durante diciembre. Estamos articulados con la Policía Nacional y el Ejército en todas sus especialidades. Actualmente contamos con 20 policías que están articulados con la seguridad privada de la terminal para atender cualquier inconveniente que se presente”, explicó Ivanov Russi, gerente de la Terminal de Transporte de Cali.



Russi, agregó que “son muy esporádicos” los robos que ocurren en la terminal, pues hace cerca de año y medio no se presentaba el hurto de una maleta.



“En la mayoría de los casos los hurtos ocurren por el descuido de los propietarios de la maleta dentro de la terminal o al interior de los buses. Esperamos que hasta el 31 de diciembre movilicemos entre 30.000 y 35.000 pasajeros diarios, sin embargo, el 24 y 31 de diciembre esta cifra podría aumentar a más de 40.000”, dijo.

Cuide sus pertenencias

Los expertos en seguridad brindan algunas recomendaciones para que, en esta época de Navidad en la que hay muchas celebraciones y aglomeraciones, no sea víctima de los ladrones.



La primera de ellas es no llevar todo lo valioso junto. El dinero, las llaves, las tarjetas y la documentación personal no deben estar juntas sino que hay que distribuirlo en diferentes espacios. En la medida de lo posible, al salir de casa hay que llevar solo lo imprescindible.



Otro de los consejos es no perder de vista el bolso o maletín mientras se está en cafeterías, se mide zapatos o se toma un aperitivo en la calle. No se separe en ningún momento del bolso, la cartera, el abrigo o el celular.



Además, si las mochilas o bolsos que usa no tienen cremallera, conviene llevar el dinero o las tarjetas en los bolsillos (mejor interiores y con cierre). Inclusive, cuando hay mucha gente, es recomendable colocarlo por delante del cuerpo.



Dentro de las recomendaciones también se pide estar pendiente de quien se le acerque de forma poco natural y tener bien sujeto el bolso en los momentos y situaciones de aglomeraciones.



Finalmente, aconsejan utilizar cajeros electrónicos que estén ubicados al lado de las sucursales bancarias y en horarios en los que estos lugares atienden al público. Evite retirar dinero delante de desconocidos.

