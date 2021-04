Preocupa posible aumento de casos de covid-19 luego de las marchas

Jhon Edward Montenegro Jimenez

Las medidas restrictivas que rigen durante este fin de semana en Cali y Valle tiene el propósito de reducir la movilidad y así la posibilidad de contagios por covid. Toque de queda y ley seca va hasta las 5:00 a.m. del domingo, 2 de mayo.

Tras la tensa jornada de protestas de ayer y los preocupantes indicadores de la pandemia, Cali quedó sumida en un toque de queda y ley seca hasta el próximo domingo a las 5:00 a.m. cuando se levanten dichas restricciones. Aún más cuando se prevé que las aglomeraciones en las marchas pueden incrementar los casos de coronavirus.



Según aclaró la Alcaldía de Cali, el decreto emitido ayer, por las alteraciones del orden público, no excluye el decreto y las excepciones del decreto expedido hace una semana que busca frenar el número de contagios, fallecidos frente a la pandemia por Covid - 19, y que rige desde hoy y hasta el domingo.



Al cierre de esta edición, Cali registraba 164.435 contagios de Covid-19, de los cuales 4.454 acabaron en fallecimientos, según cifras de la Secretaría Departamental de Salud.



Según las autoridades tras las aglomeraciones registradas en las protestas de ayer se prevé un incremento en los casos para los próximos días.



“Hemos venido administrando la pandemia, pero es muy probable que todo lo adelantado se pierda porque la pandemia se expresa en colectivos, se ubica en los espacios donde las personas se juntan y lo que vimos -ayer- es que las personas se juntaron”, señaló con preocupación el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina.

De igual manera piensa el epidemiólogo Edgar Montenegro: “Cualquier tipo de aglomeración se replica en un aumento de contagio y por ende en más casos de Covid - 19. Y lo que vimos en los videos y fotos que han circulado por la redes, es que si bien algunos usaban su tapabocas en las marchas de Cali, también una gran mayoría no lo hicieron. La próxima semana se comenzarán a ver los primeros casos de contagiados por estas manifestaciones”.

Las excepciones

Dentro de las excepciones del decreto que se tienen para movilizarse durante el horario de toque de queda y cuarentena siguen vigentes: las personas que requieren realizar compras, teniendo en cuenta que solo podrá salir una persona por núcleo familiar y acorde al pico y cédula; también están exentos el personal de salud, domiciliarios de restaurantes, organismos de socorro y medios de comunicación.



Asimismo, se podrá realizar actividad deportiva de manera individual de 5:00 a.m. a 11:00 a.m.



Se debe tener presente que las personas que vayan a viajar deben presentar su tiquete o pasaje.

El pico y cédula operará así para Cali: hoy podrán salir a mercar las personas con cédulas terminadas en 1, 3, 5, 7 y 9; y mañana viernes 2, 4, 6, 8 y 0 y así sucesivamente en una alternancia entre pares e impares hasta el próximo domingo.

Medidas en el Valle del Cauca

Frente a las restricciones en el resto del departamento, la Gobernación del Valle informó que en todos los municipios del Valle, exceptuando Cali y Buenaventura, se decretó el toque de queda a partir de hoy jueves 29 de abril a las 10:00 p.m. hasta el domingo 2 de mayo a las 5:00 a.m.



La medida regirá hasta el domingo a las 5:00 a.m. para no afectar los mercados de los campesinos en los distintos municipios y para darle un respiro al sector gastronómico.



La secretaria Departamental de Salud, María Cristina Lesmes, explicó que, aunque es entendible la afectación en los distintos sectores de la economía, “lo que se le pide a los alcaldes es un esfuerzo de días ”.



El Decreto 1-17-0449 de 26 de abril de 2021, contiene 43 excepciones -similares a las de Cali- e incluye la medida de pico y cédula en el Valle del Cauca.



El ‘pico y cédula’ en los 40 municipios quedó de la siguiente manera: Hoy jueves 29 de abril: podrán salir a abastecerse las personas con cédulas terminadas en 1,3,5,7 y 9; viernes 30 de abril: cédulas terminadas en 2,4,6, 8 y 0; el 1 de mayo de 2021 cédulas terminadas en 1,3,5,7 y el domingo 2 de mayo cédulas terminadas en 2,4,6,8 y 0.

Alerta por aparición de nuevas variantes del virus que genera covid - 19

Las autoridades sanitarias informaron que la confirmación de nuevas cepas de Covid-19 en Colombia hace necesario aumentar las medidas de bioseguridad entre la comunidad para evitar un incremento de los contagios.



Así lo precisó Alberto Negrete, médico cirujano del Centro Médico Imbanaco: “Con los pacientes jóvenes eso es lo que nos tiene preocupados, ahora jóvenes sin enfermedades asociadas, jóvenes que no son diabéticos, no son fumadores y aún así están teniendo que ser intubados”.



Aseguró que ahora es cuando más debemos reforzar las medidas de autocuidado, pues “el virus ha mutado en muchas formas, pero hay tres variantes que nos preocupan, según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC por su sigla en inglés, las más peligrosas son las P-1 que es la variante brasileña; la B.1.1.7 que es la del Reino Unido, y la B1351 que es la sudafricana. Estas tres nuevas cepas tienen algo en común y es que aumentan el número de casos, aumentan el número de hospitalizaciones, aumentan la transmisión y por la enfermedad ser más severa aumenta la mortalidad”.

Vacunación, también afectada

La situación de orden público en la ciudad obligó a cerrar los megacentros de vacunación y a deshabilitar los puntos para la toma gratuita de pruebas covid. En ese contexto, ayer sólo se lograron aplicar 86 vacunas.



MinSalud confirmó ayer 649 casos y 19 muertes con causa covid en Cali y una ocupación general de camas UCI del 95% y con carga a esta enfermedad del 60,3%. “No es momento de relajarnos; ya estamos viendo realidades muy críticas en países como India y en ciudades como Medellín”, dijo Miyelandi Torres, secretaria de Salud de Cali.