Preocupa el aumento de muertes por siniestros viales en Colombia; la cifra en Cali no mejora

La accidentalidad vial no da tregua en el inicio del año 2023. Según los datos del Observatorio de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), en enero murieron en siniestros en Colombia 618 personas, lo que significó un crecimiento del 8,2% en relación con enero de 2022.



"De manera particular, los usuarios de moto representan el mayor registro de fallecidos en siniestros viales, puesto que 371 de ellos perdieron la vida en las carreteras durante el primer mes del año. Cabe señalar que alrededor del 40% de estos fallecimientos pueden estar asociados con la falta de experiencia y pericia de los conductores al momento del siniestro vial", dijo Jasson Cruz Villamil, director técnico del Observatorio la Agencia Nacional de Seguridad Vial.



En Cali la situación no es diferente, entre el 1 de enero y el 14 de febrero murieron en las vías 42 personas, es decir, 10 más que en igual lapso del año pasado, de acuerdo con los datos de la Secretaría de Movilidad.



Aunque el número total de accidentes ha caído en la capital del Valle (519 de este año frente a 1355 en 2022, en el periodo analizado), la fatalidad crece (15 motociclistas, 3 acompañantes, 19 peatones y 3 ciclistas).



Precisamente en la mañana de ayer se registró un aparatoso accidente entre un camión y una motocicleta en la vía Cali-Yumbo. El siniestro obligó a las autoridades de tránsito a cerrar una calzada del corredor que conecta estos dos municipios del Valle.



“Tenemos determinado que gran parte de la pérdida de vidas se genera por el exceso de velocidad, por eso el llamado es a respetar los límites de velocidad en el país”, dijo Jasson Cruz.



En Colombia fallecieron en enero 43 menores de edad, de los cuales 12 eran menores de 12 años.