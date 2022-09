Preocupa aumento de incendios forestales en Cali; este lunes hubo varias emergencias

Crece la alerta por el aumento de incendios forestales en la capital vallecaucana. Entre las 9:00a.m. y las 2:30p.m. de este lunes, por ejemplo, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali atendió al menos cinco emergencias de este tipo, varias de ellas provocadas por la quema de basuras.



El primer hecho se reportó sobre las 09:40 a.m. en la vía La Reforma y una brigada de catorce bomberos con dos máquinas extintoras atendieron la situación. Aunque no hubo lesionados, se afectó aproximadamente una hectárea de vegetación.



Casi a las 11:30 a.m. hubo una conflagración en el barrio El Morichal, puntualmente en la Calle 55A con Carrera 47C. El incendio ocurrió en un lote baldío y afectó alrededor de 5.000 m².



Alrededor del mediodía se informó de un incendio de basuras en la Calle 73 con Carrera 25C, a la orilla de canal de agua lluvias en el barrio Los Naranjos. De acuerdo con el Cuerpo de Bomberos, por la propagación de las llamas se convirtió en un incendio forestal.



Un hecho similar se presentó en el barrio Alfonso López, en la Calle 82 con Carrera 7G bis, donde un incendio de basuras generó la quema de aproximadamente 150 m² de pasto seco.



Igualmente, sobre las 2:30p.m. se reportó un incendio forestal en el corregimiento de Navarro, atendido por una máquina extintora y un carro tanque.



Cabe destacar que en los últimos días, la Secretaría de Gestión del Riesgo y los Bomberos han pedido a la comunidad mayor prudencia, pues “el 99% de los incendios que se presentan involucran la mano del hombre, de manera intencional o no”.



“Hay dos causas principales, la primera el desadaptado social que quiere dañar la fauna y la flora y la segunda son los asentamientos humanos de desarrollo incompleto (invasiones)”, explican desde el Cuerpo de Bomberos.



En otros casos, la quema de basuras cerca de la vegetación e incluso los paseos de olla pueden ocasionar incendios forestales.



En Cali el 99% de los incendios forestales que se presentan son producidos por el ser humano🔥.@AlcaldiaDeCali @BomberosCali119 pic.twitter.com/L6dDrfcex1 — Secretaría de Gestión del Riesgo (@RiesgoCali) September 9, 2022