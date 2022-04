Por primera vez en 25 años, Emcali volverá a transferir recursos al Municipio

Un total de $117.000 millones serán transferidos desde Emcali hacia el Municipio, dineros que se invertirán en programas sociales y de infraestructura. Este traslado de recursos no ocurría desde hace 25 años, según la Administración.



“La gran diferencia que existe entre nosotros y ciudades como Bogotá y Medellín, es que ellos reciben importantes regalías de sus empresas de servicios públicos. Con este cruce de cuentas, se impactará favorablemente nuestro territorio”, destacó el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina.



Por su parte, Juan Diego Flórez, gerente de Emcali, señaló que “este año le hicimos la propuesta a la junta directiva y hemos hecho los informes necesarios. En el cumplimiento de ese proceso, el Consejo Superior de Política Fiscal de Cali -encabezado por el Departamento Hacienda- tendrá que determinar la liquidación de esos intereses y excedentes para enviarlos al Municipio”.



De acuerdo con Flórez, el traslado de utilidades es un proceso obligatorio para toda empresa de servicios públicos, pero recordó que en años anteriores no pudo concretarse, debido a dificultades financieras por las que atravesaba la organización.

Flórez agregó que durante el 2021 se han presentado ingresos operacionales de $2,3 billones y una utilidad operacional de $254.848 millones.



Sin embargo, la decisión de ambas entidades no ha dejado de ser polémica. Para la concejal Diana Rojas, “Emcali no tiene en caja los recursos libres para pasarlos a la Alcaldía, porque los estados financieros hablan de $3000 millones. El A lcalde debe dar explicaciones y contar de dónde sale la plata, que exponga los estados de situación financiera de Emcali. Hacer la transferencia es someter a problemas de sostenibilidad operacional y financiera de la empresa”.



Además, agregó que le preocupa que haya un Plan de Desarrollo “a media marcha (...) La ciudad anda endeudada con $650.000 millones más, que aún no sabemos en qué se los van a gastar. Es alarmante que esa falta de rumbo ahora termine afectando también a Emcali”.

A su vez, el cabildante Roberto Rodríguez comentó que la entidad no está en condiciones financieras para que traslade utilidades en periodos diferentes a este.



“Es cierto que la empresa entregó un resultado operacional positivo, pero se deriva de unos ajustes contables que tienen su nacimiento por el descenso del cálculo actuarial de los pensionados, lo que le genera a Emcali unas utilidades de $170.00 millones. Eso es algo que solo se va a presentar en esta ocasión”, afirmó Rodríguez.



El concejal también se refirió al propósito de que Emcali reporte utilidades como ocurre en otras ciudades principales del país.



“Son empresas muy diferentes. Por ejemplo, Medellín ha ascendido en temas de generación de energía y tienen la posibilidad de ampliar su venta de servicios, así como aliarse con más organizaciones. En cambio, nosotros nos hemos quedado más rezagados. Mire que en 2013, por cada peso que recibía Emcali por ingreso corriente, se gastaban 83 centavos y hoy el indicador está por el orden de 97 centavos”, enfatizó Rodríguez.

De los $117.000 millones el Municipio recibirá solo $50.000 millones en efectivo. Con el resto se cruzarán cuentas de pago de servicios.