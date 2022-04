Las medidas que definió la Alcaldía para conmemoración del paro nacional el 28 de abril

El próximo 28 de abril, cuando se cumple un año del Paro Nacional, se llevará a cabo una protesta en Cali por los diferentes desacuerdos sociales con el Gobierno y en conmemoración de esa fecha.



Ante la situación, la Alcaldía realizó un Consejo Extraordinario de Seguridad presidido por el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, quien aseguró que garantizarán una protesta pacífica, la seguridad y orden público en la ciudad. Para ello, tomaron diversas medidas.



La primera es la instalación del puesto de mando unificado. En cuanto al MÍO, este funcionará con normalidad. También se hará un acompañamiento a los eventos que se han convocado para conmemorar el aniversario del estallido social.



Las autoridades aseguraron que presentaron un plan de acción o contingencia respecto a las posibles situaciones que se puedan generar.



“Hicimos un diagnóstico frente a todo lo que se pueda presentar. Se tomaron decisiones de tipo administrativo. Hay tres eventos que se tramitarán. Son dos velatones, una en Puerto Rellena y otra en Siloé. Luego hay un concierto en Mariano Ramos”, dijo el secretario de Seguridad de Cali, Carlos Soler.



Soler aclaró que, hasta el momento, no hay alertas por eventos que representen algún tipo de riesgo. De igual forma, no hay convocatorias masivas lideradas por agremiaciones o sindicatos. Añadió que hay compromisos con la ciudadanía de no hacer disturbios ni bloqueos durante las manifestaciones.



"Hay citadas actividades de índole cultural o conmemorativo, con las solicitudes correspondientes, por lo que hay compromisos formales de cero bloqueos, desmanes, o alteraciones", puntualizó.



De igual forma, aseguró que el transporte público funcionará normalmente. "El sistema de transporte, el comercio, las entidades bancarias, el Distrito y demás, estaremos en operatividad regular, al tiempo que se desplegarán las capacidades especiales con las que cuenta la ciudad".



Por su lado, la subsecretaria de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial, María del Mar Solanilla, manifestó que los agentes de tránsito estarán ubicados en diferentes puntos de la ciudad, para cualquier eventualidad que se pueda presentar.



"Estaremos ubicados en las entradas y salidas de la ciudad, en los puntos estratégicos que han tenido alguna situación. Igualmente, en los deprimidos y en el sector de Comfandi El Prado", manifestó la funcionaria.



"El transporte masivo funcionará con normalidad y estaremos atentos a cualquier situación que se presente durante la jornada. Sin embargo, hacemos un llamado de tranquilidad y de normalidad durante el día 28 de abril", concluyó.



Para el 26 de abril, llegarán 2500 uniformados que velarán por la seguridad de los ciudadanos y el cumplimiento de las normas.



Aunque se realizó la solicitud de ley seca, aún no hay una determinación.