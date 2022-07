Varias organizaciones de la ciudad reclamaron ayer que se tramite, nuevamente, la política pública de la Mujer.



El proyecto de acuerdo ha pasado varias veces por el Concejo Distrital, en los últimos dos años, pero no se ha logrado sacar adelante.



Por eso, se está exigiendo “que tanto el alcalde como la Secretaría de Bienestar Social y el Concejo Municipal cumplan uno de los deberes para los que se le ha elegido: diseñar, aprobar e implementar políticas públicas que contribuyan como mínimo a saldar la deuda histórica con nosotras, que hacemos parte de más de la mitad de la población”, pidieron algunas organizaciones del movimiento social de mujeres en Cali.



Agregaron que falta voluntad política para sacar adelante la iniciativa que se requiere para avanzar hacia mayores niveles “de equidad, de humanidad, de garantía de los derechos de las mujeres y de abrirle horizontes a las vidas de las niñas”.



La presidente de la Comisión de Plan y Tierras del Concejo, Alexandra Hernández Cedeño, reconoció que transcurridos 40 días de las sesiones ordinarias de la corporación, no se ha radicado el proyecto por parte del gobierno distrital. “No queremos que la política pública de la mujer llegue en los últimos 15 días del mes de julio, porque si se necesitan hacer ajustes no habría tiempo, tal como ocurrió en el mes de mayo de 2022”, explicó.



La secretaria de Bienestar Social, María Fernanda Penilla, informó que hoy se presentará el proyecto, el cual no tendrá cambios frente al que ya se debatió el mayo.



Los colectivos de mujeres de la ciudad programaron para este viernes una jornada de protesta.