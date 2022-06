Polémica: ¿qué pasó con el proyecto de política pública de la mujer en el Concejo de Cali?

El presidente del Concejo Distrital de Cali, Fabio Alonso Arroyave Botero, aseguró que la corporación aún no le había dado primer debate al proyecto de actualización de la política pública de la mujer, cuando esta iniciativa fue retirada por la Administración.



Por lo tanto respondió a la afirmación que han hecho algunos secretarios de la Alcaldía sobre que fue el Concejo quien no tramitó el proyecto. “Lo que hizo la Comisión de Plan y Tierras fue ajustar apartes de un artículo de dicha política pública, que se votó por mayorías y que es competencia de la Comisión. Dicha votación motivó que la Administración retirara el proyecto de la discusión”, dijo.



Durante el debate se eliminó del proyecto el enfoque interespecie, pues según la concejal Natalia Lasso, “no hay en Colombia una política pública para las mujeres que hable de un enfoque interespecie. No hay precedente técnico para incluirlo”.



Agregó que lo “que se cuestionó desde el inicio del estudio es que una política pública que debe ser para las mujeres, que debe relacionar sus verdaderas necesidades y problemáticas –que son muchas y muy graves y que no en todos los casos relaciona a sus animales de compañía-, incorpore un enfoque que no tiene precedentes”.



Sin embargo, la secretaria de Bienestar Social, María Fernanda Penilla, explicó que era necesario tener en cuenta ese enfoque interespecie, pues “si una mujer está en riesgo de feminicidio y puede ser llevada a un lugar de acogida, no podría ir en caso de que viva con un perrito al que considera como su familia. Por tanto, al aplicarle interespecie a esta situación, se buscan los recursos y formas para acoger también al animalito”.



Ante esta situación, el proyecto fue retirado. Para la concejal Lasso la política de la mujer es muy importante, “pero su estudio no puede ser un ejercicio impositivo que ponga a la Comisión y al Concejo contra el tiempo, quiero dejar claro que no fue la Comisión ni los Concejales quienes no tuvieron la voluntad de dar el estudio”.