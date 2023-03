Polémica por presunta pérdida de recursos en la Gobernación por compra de ventiladores mecánicos

Toda una polémica se ha desatado por un contrato para la compra de 300 ventiladores mecánicos para atender la emergencia del Covid-19, por parte de la Gobernación del Valle, de los cuales solo lograron recibir 50.



La denuncia fue hecha por Duvalier Sánchez, representante a la Cámara, quien argumentó que esto da luces de un presunto caso de negligencia al interior de la Gobernación del Valle.



“Turnkey Logistics fue el contratista seleccionado para traer los respiradores al Valle. Dentro de su matrícula mercantil esta compañía no tenía experiencia previa en la importación de equipos médicos, sin embargo, su propuesta fue la de menor valor, aproximadamente $ 98 millones por respirador. Cabe resaltar que, según una investigación de Consejo de Redacción, la actividad comercial de la compañía cambió un mes después de recibir el contrato de la Gobernación, tras una solicitud de su representante legal, Juan Alberto Duque, quien en 2022 no renovó la matrícula de la empresa, por lo que ya no existe legalmente”, comentó Sánchez.



En resumen, el contrato que se hizo fue por alrededor de $ 29.000 millones (de los cuales se giró el 50 % como anticipo al contratista ), lo que quiere decir, según el representante a la Cámara, se perdieron más de $ 7000 millones por los incumplimientos y presunta falta de gestión por parte de la Gobernación.



“El contrato finalizaba el 30 de junio de 2022, pero se hizo una prórroga hasta el 15 de julio. En esa fecha, la Secretaría de Salud del Valle solicitó al contratista información sobre la entrega de equipos y este explicó que el retraso se debía al tráfico entre New York y Miami, por lo que solo podrían hacer una entrega parcial de 50 y los otros 250 llegarían después del 26 de julio de 2020”, comentó Sánchez.



Finalmente, según el representante a la Cámara, el contratista devolvió $ 404 millones del anticipo y le embargaron una cuenta con un saldo de $ 78 millones. Luego de esto, la empresa desapareció.

¿Qué responden desde la Gobernación del Valle?

Al respecto, la Secretaría de Salud del Valle informó que este contrato se realizó siguiendo los requisitos de ley y que, teniendo en cuenta la emergencia que se estaba viviendo, la firma Turnker Logistics Consultants S.A.S. fue la única empresa en ese momento que garantizó la posibilidad de entregar los equipos en corto plazo.



“Efectivamente, la firma contratada entregó 50 ventiladores de los que fue posible recibir 49, estos se sumaron a los 20 ventiladores portátiles y 158 mecánicos entregados por el Ministerio de Salud y Protección Social, los 219 por la Unidad de Gestión del Riesgo, los 50 adquiridos por la Fundación Valle del Lili y un número inferior comprado por las otras clínicas privadas, logrando la capacidad de respuesta requerida por los vallecaucanos”, dijo María Cristina Lesmes, secretaria de Salud Departamental.



Asimismo, la funcionaria resaltó que no hubo pérdida de recursos en este caso, sino que, gracias a la pronta gestión de ventiladores mecánicos por otras fuentes, se logró que se evitar el gasto de más del 80 % del valor del contrato que se hubiera generado recibiendo los ventiladores que ya no se requerían.



“Adicional a ello, se realizaron todos los procedimientos jurídico administrativos necesarios para recuperar el anticipo no ejecutado. El contratista incumplió, razón por la cual se siniestraron las pólizas y los aseguradores entregaron los recursos al departamento debidamente indexados. Es importante recalcar que la Gobernación del Valle del Cauca no puede recibir dos veces los recursos: de las aseguradoras y del contratista. Además, les corresponden a estos últimos, las acción de repetición, reportes y las jurídicas correspondientes”, explicó Lesmes.



Finalmente, la secretaria de Salud del Departamento puntualizó que ella misma hizo la denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación el 14 de diciembre de 2021, por falsedad material en documento público con circunstancias de agravación punitiva, falsedad en documento privado, falsedad personal y otros delitos por establecer.