El pico y placa en Cali para este viernes 29 de julio de 2022 aplica para los vehículos particulares con las matrículas terminadas en dígitos 5 y 6.



Es necesario mencionar que esta medida actualmente rige en dos horarios durante el día: de 6:00a.m. a 10:00 a. m. y, nuevamente, de 4:00p.m a 8:00 p. m.



No obstante, es clave recordar que el decreto vigente solo se mantendrá hasta el próximo domingo 31 de julio. Según informó la Secretaría de Movilidad, después de esa fecha, además de la rotación del pico y placa, habrá modificaciones en los horarios.



Hasta esta semana el número de matrícula restringido funcionó como lo conocíamos:



Lunes: 7 y 8.

Martes: 9 y 0.

Miércoles: 1 y 2.

Jueves: 3 y 4.

Viernes: 5 y 6.



Así las cosas, a partir del próximo 1 de agosto habrá cambios en esta medida de movilidad. Hace unos días, el secretario de Movilidad, William Vallejo, anunció que desde el próximo lunes el pico y placa para vehículos particulares en Cali será de 14 horas continuas, desde las 6 a.m. hasta las 8 p.m.



Según las autoridades locales, esta medida se tomó después de realizar varios análisis al panorama actual. No obstante, ha generado toda clase de reacciones en contra.



⚠️#ATENCIÓN⚠️



🗓️ A partir del próximo lunes 1️⃣ de agosto cambiará la medida de Pico y Placa para vehículos particulares en el distrito especial de Santiago de Cali.#TeQueremosCali💙❤️💚@AlcaldiaDeCali @JorgeIvanOspina @WMVallejo @mdmsolanilla @EdwingACC pic.twitter.com/uLfaUTxBU7 — Secretaría de Movilidad de Cali (@MovilidadCali) July 26, 2022