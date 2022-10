Personería confirmó la suspensión por tres meses de Diana Holguín, funcionaria de Emcali

Este martes, el personero de Cali, Harold Andrés Cortés Laverde, confirmó la sanción de suspensión en contra de Diana Mercedes Holguín Palacios, exgerente del Área de Abastecimiento Empresarial de Emcali.



Esta sanción se dio "por violación al principio de planeación de la contratación estatal y omisión en el cumplimiento de sus funciones, al no ejecutar la orden de servicios No. 3108-201700070, la cual tenía por objeto la elaboración del informe relacionado con el Plan de Manejo Ambiental de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Cañaveralejo- PTARC, para el segundo semestre 2016 y el primer semestre de 2017", informó la Personería de Cali.



Asimismo, la Personería informó que si el disciplinado ha cesado sus funciones al momento de la ejecución del presente fallo, el término de la sanción se convertirá en salarios, de acuerdo al monto devengado para el momento de la comisión de la falta.



Cabe recordar que, el contrato para la modernización de la infraestructura de la Ptar de Cañaveralejo, en el oriente de la ciudad, inició hace cinco años y la remodelación solo llegó al 57 %, según Emcali.



En ese entonces, el contrato se le adjudicó a la compañía española Acciona Agua, con un presupuesto de $75.000 millones, pero por no completar las obras, Emcali había anunciado que demandaría a la firma española.



Por el incumplimiento de este proyecto, la ciudad perdió alrededor de $155.000 millones, divididos en $27.000 millones entregados inicialmente al contratista para la ejecución del proyecto y otros $128.000 millones que se habrían generado por daños y perjuicios en materia ambiental, según el exgerente Juan Diego Flórez.



De hecho, la Contraloría ya había informado que uno de los convenios suscritos con Acciona Agua tenía anomalías por más de $17.400 millones.



En la actualidad, la Ptar ha tenido dificultades para estar operativa al 100 %, teniendo que vertir, durante un tiempo, 1 metro cúbico por segundo de agua sin tratar al río Cauca.