Periodistas vivieron la experiencia de ser bomberos por un día en Cali

Hoy se realizó la jornada experiencial desarrollada por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali, en la que periodistas de varios medios de comunicación de la región tuvieron la oportunidad de participar.



Raúl Palacios, reportero gráfico de El País, mostró su emoción y expectativa al inicio del día, previo a la realización de todas las actividades programadas.



“Me apasionan los bomberos, me encanta su labor. Definitivamente son los héroes de nuestra ciudad porque hacen cosas a las que no cualquiera se le mide y por eso llevo en el corazón a todo este grupo de personas”, expresó nuestro reportero gráfico.



Alrededor de 30 periodistas se inscribieron para hacer parte de esta jornada. Algunas de las actividades realizadas fueron ejercicios de activación y coordinación, trote y la preparación de los equipos y uniformes para una emergencia.



Ernesto Guzmán, de la agencia de noticias EFE, aseguró que fue un gran placer “ponerse en las botas” de los Bomberos de Cali.



“A mi hijo le encantan los bomberos, cuando escucha las sirenas, cuando habla de las mangueras, los cascos, él tiene su equipo de juguete de bomberos y estar aquí también es muy emotivo por él”, contó Guzmán.