Paz Animal responde ante posible desalojo, ordenado por la SAE

La fundación Paz Animal, encargada de la protección y el bienestar de cerca de 300 animales de la región, ha pasado días difíciles. Esto, porque la SAE (Sociedad de Activos Especiales) le había ordenado desalojar su sede, ubicada en la zona rural del municipio de Dagua por una presunta actividad de explotación ambiental y loteos sin autorización.



Según el comunicado de la SAE, si la fundación no desocupaba el terreno tres días después de haber recibido la carta, es decir, el miércoles 23 de febrero, se procedería a realizar un desalojo con la ayuda de la fuerza pública.



Sin embargo, en la tarde de ayer, la Sociedad de Activos Especiales dio como suspendido el proceso gracias a la presión mediática que se generó desde la capital vallecaucana y a la gestión de la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán.



“Como gobernadora de los vallecaucanos, solicito a la SAE reconsiderar la devolución de un inmueble que hoy se utiliza para proteger a cientos de animales. Su protección es nuestro deber como Estado y sociedad”, argumentó.

La fundación Paz Animal alberga cerca de 300 animales entre perros, gatos, cerdos y caballos. Su funcionamiento mensual cuesta cerca de 22 millones de pesos.

Liliana Ossa, representante legal de la reconocida fundación, dialogó con El País sobre este duro momento y lo que viene para seguir llevando a cabo este proceso y su causa de toda la vida: evitar que se le vulneren los derechos a los animales.



De momento, la SAE suspendió el desalojo. ¿Cómo tomó la noticia?

Quedó suspendido gracias a los medios de comunicación y la Gobernadora, que afortunadamente se pronunció. Nosotros pedimos una cita formalmente con el gerente regional de la SAE para que nos explique y nosotros explicarnos. Ese señor piensa que nosotros hemos vendido lotes y cuando la gente no está en la lucha por los animales no humanos, no entiende este discurso. La naturaleza, el agua, el aire, los animales... todas las especies son sujetos de derecho.



¿Esto significa un respiro después de días muy difíciles?

Es un respiro mientras la SAE entienda que nos debe dar una cita para hablar del tema. Este es el siglo de la ecosofía, que es la filosofía contemporánea y que reúne cuatro categorías: política, ética, estética y ecología. Nosotros nos movemos con esos parámetros.



El señor de la SAE no sabe que los animales tienen unas leyes, como la 84 de 1989 y la 1754 del 2016. Entonces ellos deben decirnos el porqué de un acto tan arbitrario, cuando nosotros somos una fundación que durante 25 años ha hecho la labor del Estado. Cuando empecé en esto, recogía a los animales en estado de putrefacción porque en Cali solo existía una perrera. Entonces no tenemos que demostrar nada porque ya lo hemos hecho con nuestra praxis y lo hecho en esta ciudad. Por eso somos una de las fundaciones más importantes del país.

“Al referirse a los animales, la mayoría de los políticos usan una palabra horrible que es ‘peluditos’. Confío en que serán los jóvenes los que se van a reconciliar con la naturaleza. Los viejos estamos de salida”.

¿Cuáles son los pasos a seguir para mostrar esa importancia de Paz Animal para Cali y el Valle?

Hay que explicar lo que ellos no conocen: que los animales no humanos tienen derechos. Si el Estado no cumple con la legislación de tener a los animales sin hambre, con un hábitat y con amor, entonces hay que irle a decir que eso es lo que hacemos acá.



Si insisten con el desalojo, dejamos a los animales, que no son nuestros, sino de Colombia. A los civiles nos toca hacer las funciones de un Estado ausente.



Usted ha expresado que hay personas que sí se han apropiado de manera ilegal de algunos terrenos, ¿Puede ser esta una oportunidad para que hagan visible eso?

Acá se han apropiado de una gran cantidad de terrenos, inclusive a nosotros nos mataron a un mayordomo. Yo tuve que salir del país amenazada, pero cuando uno es activista de una causa como esta, todo lo pone en riesgo. Se han apoderado de hectáreas y la SAE y la CVC creen que lo hemos hecho nosotros, pero como se dice: como piensas del otro, piensas de ti mismo.



¿Qué decir frente a los señalamientos de la CVC por deforestación?

Todos sabemos que históricamente esa ha sido una organización muy lenta. Lógicamente ellos no van a ponerse a buscar a los bandidos que hay en el predio. Eran 26 hectáreas y ya quedan 14 porque se las han robado. Pero nosotros no podemos tampoco entrar a hacer esa tarea.



Vamos a denunciar por calumnia e injuria al director de la CVC.



¿Cómo ha vivido estos días?

He estado deprimida. Casi no tenemos para la comida de los animales. Mantener la fundación cuesta 22 millones de pesos mensuales y nosotros tenemos solo una clínica. Esto es una causa fallida, se le desprecia, pese a ser tan importante. Yo fui profesora de universidad durante 30 años y uno se contagia del pensamiento de los jóvenes, que son los más educados, por eso, a los casi 72 años, no puedo abandonar a un ser indefenso.



¿Qué plan tendría en caso de un desalojo?

Un denuncio por violación de los derechos, pero, sinceramente, ¿usted cree que el Estado se va a hacer cargo de 285 animales?