Ospina sobre caída en precio de la hoja de coca: "grupos armados dieron la orden de no cultivar más"

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, se pronunció sobre la situación que se vive en algunos municipios del Cauca, por la caída en el precio de la hoja y la pasta de coca, asegurando que los grupos armados han ordenado frenar el cultivo de esta planta en esta zona del país.



"Nos señalan desde las montañas del Cauca y desde el andén del Pacífico que los grupos armados han dado la orden de parar y evitar más cultivos de hoja de coca", señaló Ospina en su cuenta de Twitter.



Y además, precisó que la causa de dicha situación es que "hay tanta que el precio está por el piso y todos pierden plata. Las regulaciones del capitalismo salvaje".

Conforme a esto, el pasado jueves 16 de marzo, El Tiempo reveló que la situación en Argelia y El Tambo, donde está la mitad de siembras en el Cauca, la situación es tan grave que los bultos se empezaron a quedar represados debido a la escasez de compradores.



"Campesinos manifiestan desde hace más o menos seis meses que no tienen quién les compre. La situación obedece a factores externos, tal vez no hay compradores o hay más control", dice el secretario de Gobierno del Cauca, Diego Aguilar.



Para algunos campesinos, esta situación se está presentando por los enfrentamientos entre los grupos ilegales que se estan combatiendo el control del narcotráfico, lo cual ha generado una inestabilidad.



Tanta es la crisis que los cultivadores han dado la mercancía fiada, con el fin de no perder la producción.



Por último, el Alcalde de Cali reiteró que no hay evidencia por parte de la "Policía, Fiscalía, Ejército" de que hayan "grupos armados internacionales controlando el territorio en Cali". Sin embargo, reconoció que "somos conscientes de su existencia en el país y las acciones para evitarla".