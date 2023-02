"No significa que seamos el paraíso que alguna vez pudimos ser y ya no lo somos, seguramente por nuestra propia culpa: buenos para criticar y malos para hacer", asegura Prado.



Por eso, explica que "hay cosas muy graves en nuestra ciudad. Indudable. Pero también tenemos buenas noticias y muchas, que deberíamos comentar para que exista un equilibrio informativo".



Y con un par de ejemplos sostiene que "este honor debería hacernos sentir orgullosos como para sacar pecho, pero la noticia no ha tenido la repercusión que se merece".



¿De que se trata la estrategia de hacerle eco a las buenas noticias en Cali? Para conocer más sobre este tema haga click aquí