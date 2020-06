Ocupación de UCI en Cali es del 82 % y casi la mitad son pacientes con covid: Ospina

Natalia Moreno Quintero

Jorge Iván Ospina, alcalde de Cali, indicó que se ha incrementado la ocupación de camas en Unidades de Cuidados Intensivos, UCI, en los últimos días, donde cerca de la mitad de los pacientes ingresados han sido diagnosticados con covid-19.



"Estamos incrementando la ocupación de UCI. Llegamos a un 82 % para todas las causas en la ciudad de Cali. Debo señalar que por la causa covid estamos en el 48 %" manifestó el Mandatario, quien subrayó que la ciudad nunca ha estado con las UCI completamente libres.



Ospina duda de que se logre contar con las suficientes camas en UCI cuando llegue el pico de la pandemia a la ciudad y afirma que "ningún país del mundo ha podido tener las camas suficientes para el pico de la epidemia, lo que tiene que tratar de reducirse es el pico de la epidemia con compromisos como los que han asumido los habitantes de la Colonia Nariñense; un compromiso de usar siempre el tapabocas, lavarse constantemente las manos, no volver a adelantar una actividad del orden lúdico cultural con irresponsabilidad, porque pondrán en peligro a todos los vecinos".

Por el momento, desde la Alcaldía de Cali descartan volver a una cuarentena extrema porque hay una fatiga manifiesta en la industria, el comercio y los servicios. No obstante, las condiciones del brote podrían llegar a exigirlo.



"De alguna manera, en este momento tenemos que adaptarnos a una nueva normalidad y no estar precipitando un proceso de un nuevo aislamiento extremo", señaló Ospina.