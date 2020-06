"Me crea desconcierto informarme por otras personas": Alcalde sobre casos de covid en el Dagma

Natalia Moreno Quintero

El alcalde Jorge Iván Ospina ha expresado la molestia que le produjo enterarse de varios diagnósticos de coronavirus entre funcionarios del Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, Dagma, en la noche de este sábado.



A través de las redes sociales, Ospina informó sobre estos casos e indicó que impuso una cuarentena extrema en la entidad. "Me da tristeza que los funcionarios no informen y sea documentado por terceros", escribió en su cuenta de Twitter.



En la mañana de este domingo, durante un acto adelantado en la Colonia Nariñense, el Alcade reiteró su desconcierto y comunicó otras medidas que se tomaron en torno a este caso.



"Me crea desconcierto informarme por terceras personas y no por propia voz de los servidores públicos del Dagma (...) Estoy preocupado porque me parece inconcebible que con toda la información brindada, servidores públicos conociendo lo que es el alto riesgo, un caso sospechoso o un factor de riesgo, no hayan extremado las condiciones de aislamiento en la institución. Lo vamos a hacer. Quiero notificar que toda la edificación donde están Dagma, Vivienda y otras entidades ingresa en cuarentena extrema", manifestó.



Ospina dio indicación de que todos los funcionarios que concurren a la edificación donde tiene su sede el Dagma deben adelantar una cuarentena. Además, serán sometidos a pruebas de laboratorio.



El director de la entidad, Carlos Calderón, se encuentra entre los contagiados. A través de un comunicado, divulgado este sábado en la noche, manifestó que es asintomático y que se aplicará la virtualidad para el desarrollo de las labores desde el aislamiento.