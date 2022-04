Nuevo parte médico: Estado de salud de Freddy Rincón sigue siendo “muy crítico”

El director de la Clínica Imbanaco, Laureano Quintero, centro médico en donde se encuentra hospitalizado el exfutbolista Freddy Rincón luego sufrir un aparatoso accidente en la madrugada del lunes, dio el tercer parte de su estado de salud, el cual "sigue siendo muy crítico".



"Freddy Eusebio sigue con medidas de soporte avanzado, su condición sigue siendo muy crítica, su pronostico no ha cambiado por lo pronto considerando la delicada evolución que ha venido presentando, seguimos considerando como muy reservado su pronostico y seguiremos implementando las medidas necesarias para manejar su situación", manifestó Laureano Quintero.



El próximo reporte por parte de los médicos de Imbanaco, será sobre las 3:30 p.m., sin embargo el director de la clínica precisó que en caso de una evolución espera dar "informaciones pertinentes adicionales".

Entregan nuevo parte médico sobre la salud del exfutbolista Freddy Rincón. “Su condición sigue siendo muy crítica, continúa con medidas de soporte avanzado”, aseguró Laureano Quintero, director médico de la clínica Imbanaco. pic.twitter.com/ejU3AXoDNF — El País Cali 📰#ElPaisPaLante (@elpaiscali) April 12, 2022



Cabe recordar que "Freddy Eusebio fue intervenido quirúrgicamente. Una cirugía que tardó 2 horas, 45 minutos", según reportó el director Quintero.



También es de anotar que en la medianoche de este martes, 12 de abril, ingresaron a la Clínica Imbanaco los hijos del exfutbolista Freddy Rincón, entre ellos Sebastián Rincón, actual jugador de Barracas Central de Argentina, quien manifestó que "hay que orar y orar".

Lo que se sabe del accidente de tránsito

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, dio a conocer el parte oficial de la secretaría de Movilidad tras el aparatoso accidente de tránsito ocurrido en la madrugada de este lunes entre un bus alimentador del MÍO y una camioneta, en la que se transportaba el exfutbolista Freddy Rincón.



De acuerdo con el reporte de Movilidad, y tras estudiar el video de una cámara de seguridad del sector que captó el siniestro, la camioneta no solo habría sido conducida a alta velocidad, sino que además, se pasó el semáforo en rojo y posteriormente colisionó con el bus.



El Alcalde explicó que en los videos se logra evidenciar cómo la camioneta, al intentar pasa por la Calle 5, no respeta la luz roja del semáforo y es impactada por el bus alimentador que se desplazaba por el corredor vial del MÍO.



"Desde una de la cámaras de seguridad de un edificio se aprecia la posible imprudencia por parte del conductor, la colisión fue muy fuerte y provocó los daños a la integridad física de tres personas", comentó.



Según detalló el Mandatario sobre la documentación del vehículo, este no está a nombre de Rincón y tiene cuatro infracciones, una porque no tiene el Soat vigente, mientras que una de las otras es por haber infringido la medida del pico y placa.



"Debemos señalar que el vehículo que sufrió el accidente es un vehículo de placas UGR410, perteneciente al señor Tomás Humberto Díaz Valencia. No tiene pago el Soat y tiene reportes de infracciones de tránsito en la base de datos de la Secretaría de Movilidad. Sin embargo, no sabemos si el señor era el que conducía el vehículo", expresó Ospina.



De igual manera, el Mandatario informó que para esclarecer todas las hipótesis que se tienen del accidente se entregó el material probatorio a la Fiscalía General, que será la entidad encargada de asumir la investigación de lo ocurrido.



"También queremos precisar que la Alcaldía de Cali traslada todo este material a la Fiscalía General de la Nación para que se pueda desarrollar la investigación pertinente. Y por último precisar, que todo indica que la camioneta ha pasado la luz roja y que por esto, ocurre esta colisión con el bus alimentador que venía solo con el conductor e iniciaba sus labores diarias", agregó.



Por el momento, según precisó la Alcaldía, se desconoce quién iba conduciendo la camioneta. Solo se tiene información de tres de los cuatro ocupantes de la camioneta, Freddy Rincón y dos mujeres más,

a quienes se les realizó la prueba de alcoholemia, la cual resultó negativa.



Asimismo, el conductor del bus del MÍO, quien sufrió una fractura en su pierna izquierda, tuvo que ser intervenido quirúrgicamente y está fuera de peligro. A esta persona también se le realizó prueba de alcoholemia, la cual tuvo resultado negativo.