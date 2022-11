"Nos dejaron solos": las duras críticas del gerente de Corfecali a la Alcaldía

Faltan pocos días para que la capital del Valle del Cauca vuelva a vivir sus días de feria y aún no se han resuelto algunos de los problemas que dejó el evento del 2021.



Argemiro Cortés, gerente de Corfecali, expresó que se deben unos $3000 millones a proveedores, pero que aspira que antes de finalizar noviembre ese dinero se haya cancelado.



El directivo, quien considera que le tocó sortear solo la situación con los proveedores, pues la Secretaría de Cultura no le brindó el apoyo necesario, explicó que este año la Feria de Cali costará $17.000 millones y que la Alcaldía solo dispondrá $11.000 millones, es decir que hay un déficit por suplir.

Argemiro Cortés, gerente de Corfecali.

¿Por qué aún tienen deudas por pagar a los proveedores de la feria del 2021?

La Feria 2021 costó $15.000 millones, de los cuales hemos pagado $12.000 millones, quedan unos $3000 millones. Estamos haciendo un préstamo bancario, esperamos que antes de terminar el mes de noviembre se esté pagando lo que falta. Creo que hemos salido de la parte difícil.



Por otro lado, estamos en proceso de cobro de $4300 millones que aún nos debe la Alcaldía. Nosotros no vamos a renunciar a eso y creemos que tenemos todos los derechos y vamos a irnos hasta los últimos procesos, es un dinero que nos deben porque efectivamente la feria se hizo.

¿Por qué ese saldo no lo ha pagado la Secretaría de Cultura?

Hay un tema técnico que tiene que ver con los traslados, la interventoría del contrato considera que, por ejemplo, si la ficha decía que había que hacer el Salsódromo de noche y nosotros tomamos la decisión, y lo informamos a la Junta Directiva, que era mejor hacerlo de día porque de noche tenía un costo adicional de $1000 millones. Con ese dinero se decidió mejor contratar orquestas, por eso el año pasado se contrataron cerca de 200, pero la interventoría dice que no había causa mayor para hacer eso.

Nosotros decimos que claro que había causa mayor y eran las consecuencias del covid, la falta de empleo en la ciudad. Son visiones técnicas y la Secretaría de Cultura pudo apartarse de la visión de la interventoría pero no lo hizo.



Estamos en un tema de abogados y ahí hay $2000 millones en discusión. Nosotros estamos absolutamente seguros que tenemos toda la razón.



Hay otras controversias que tienen que ver con temas precontractuales que, según la interventoría, tienen que ver con justificaciones en términos de firmas, pólizas. Nosotros creemos que todos esos requerimientos tienen sustentación a nuestro favor.

¿La organización de la Feria tiene muchos años no cree que este tipo de cosas no deberían estar pasando, qué falló?

Yo creo que fueron temas administrativos que hay que corregir, pero también hubo una actitud de la interventoría de la Universidad del Valle que para mí no entendió la situación que se estaba viviendo.



No fue una buena interventoría, no hubo acompañamiento, allí creo que estuvo la falla, comenzamos a tener dificultades de comunicación, pero también hubiera querido una mejor actitud de la Secretaría de Cultura.



Creo que nos dejaron solos y pareciera que la feria fuera un tema de Corfecali y no de toda la administración.



Corfecali ha venido enfrentando este tema muy solo y es lamentable que esto suceda porque la Feria se hizo y no hay un argumento de peso para no pagarle a los proveedores a esta altura del año y de verdad es vergonzoso que estemos en esta situación.

¿Usted terminó distanciado con el Secretario de Cultura?

No es distanciado pero yo he sido crítico y reiterativo que Corfecali hizo la Feria y hubiera querido una actitud mucho más de acompañamiento. Quiero ser honesto, me he sentido muy incómodo con esta situación y hubiera querido menos señalamientos y más acompañamiento.



Afortunadamente vamos saliendo adelante, vamos pagándole a la gente, no como debiera ser, pero es con los recursos de Corfecali.

¿En este momento que vivimos en la ciudad todo suena a corrupción, eso pasó con la Feria de Cali 2021?

Yo llevo 32 años en la administración pública, en el sector cultural básicamente, mi comportamiento ético lo tengo claro. Para mí los recursos públicos son sagrados, no tengo ningún interés político, no tengo ningún interés diferente al de vivir de mi salario. Yo puedo demostrar claramente qué he hecho con mi salario, que es lo único que gano. Aquí no había corrupción.

Lo que sí creo fue que se cometieron errores administrativos, pero no corrupción. Tengo la tranquilidad de que los documentos los puede revisar todo el mundo, lo que pasa es que hubo una muy mala interventoría, hubo un acompañamiento muy alejado de lo que yo hubiera querido de la Secretaría de Cultura, pero puedo decir con absoluta tranquilidad que el manejo ha sido transparente.



Habrá que mejorar, Corfecali es una entidad muy débil, su patrimonio es mínimo, hace la feria y al próximo año no tiene un peso, entonces es una institución que no tiene capacidad económica de sustentar con sus propios recursos una feria porque vive básicamente los recursos de la Alcaldía y eso la hace una organización muy débil, por eso cada dos años entra en crisis.

¿Qué se hizo este año para evitar que todo esto se repita?

Internamente sí tomamos decisiones, cambiamos los equipos, procesos, logramos identificar dónde estaban nuestras debilidades y hemos tenido ahí un trabajo también de acercamiento con la Secretaría de Cultura. Para esta Feria, nuestra comunicación con la Secretaría ha sido mejor.



Hicimos un primer contrato de alistamiento, que el año pasado no se hizo, y a esta altura puedo decir que la Feria del 2022 ya está montada, cosa que no la teníamos hace un año.



Tenemos claro los eventos que se van a realizar y las condiciones en que se van a ejecutar, es decir, hemos tenido un proceso de planeación mucho más depurado para no repetir los errores que cometimos el año pasado.

¿Cuánto costará la feria 2022 y el contrato definitivo, que le otorga los recursos a Corfecali, ya se firmó?

Tenemos proyectado que este año la feria costará $17.000 millones, de los cuales hemos firmado un contrato en este momento por $3.300 millones. La Alcaldía aforó $11.000 millones, les queda pendiente un contrato de $8.000 millones, que se podría firmar esta semana.



Le he insistido al señor Alcalde que esa plata es insuficiente, nos van a dar $11.000 millones, pero cuesta $17.000 millones, es decir hay un déficit de $6.000 millones. Hemos presentado una propuesta para que se le haga una adición, por lo menos, de $3.000 millones y Corfecali debe aportarle a la feria otros $3.000 millones.



Nosotros buscamos patrocinadores, nos están apoyando, es decir, que podemos asegurar los $3.000 millones con grandes empresas como la ILV, Bavaria, entre otras, y esperamos la adición de $3000 millones de la Alcaldía, que si no nos la otorgan pues tendríamos que recortar algunos eventos, sobre todo artistas. Pero, en términos generales, puedo decir que con la plata que tiene la Alcaldía y la que aporta Corfecali la Feria del 2022 está garantizada financieramente.

¿Cómo se está contratando?

Lo primero es que abrimos una convocatoria para las orquestas locales y se van a contratar con recursos públicos solo orquestas locales y nacionales, más los bailarines. La convocatoria ya se hizo; se presentaron 500 orquestas. Nosotros este año vamos a contratar 180 no solo de salsa, sino de rock, blues, freestyle, música popular. En esto se van más o menos $2200 millones.

Ya hay una queja sobre la boletería para los desfiles de Feria, dicen que son costosas y que el contrato lo ganó una firma, Másboletería, que, aseguran, no tiene experiencia...

Se hizo una convocatoria y se la ganó esa empresa. No conozco ninguna de las que se presentaron, las experiencias que hemos tenido con las otras compañías, en años anteriores, no han sido buenas. Incluso hay una empresa que le debe a Corfecali $2400 millones del año 2019, no ha pagado. El año pasado contratamos una firma que fue recomendada de Bogotá y tampoco nos fue bien.

El tema de la boletería es un negocio totalmente privado, no hay recursos públicos, y evidentemente he recibido esa información, nos hemos reunido con esa empresa, pero ellos tienen todos los documentos al día, más allá de la opinión de algunos, la evidencia es que tienen todo en regla y presentaron una mejor propuesta que las otras dos compañías que participaron y nosotros tenemos la tranquilidad de que el proceso se hizo transparente.

¿Cuál es la responsabilidad de esa firma?

La idea es que vendamos 5000 abonos a $300.000, cada uno, lo que te da derecho a los cuatro desfiles, es decir un promedio de $75.000 por evento. Si los vendiéramos todos nos darían $1.500 millones, menos el

10 % que se le paga a ellos por la boletería quedarían $1.200 millones y con es dinero se cubre el gasto de las graderías. Este año el sector de graderías será pequeño, como el año pasado. Se arrancará en la Luna y eso nos permitirá tener mucha más afluencia de público.

¿Corfecali será el encargado del alumbrado este año, qué trae de novedades?

Sí. Nosotros firmamos esta semana con la Uaesp (Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos) el contrato para hacer el montaje del alumbrado, tenemos reunión para ver todo lo que es el tema de convocatorias.

¿Y cuál es el plan, ya estamos a unos días del alumbrado?

Se acordó que se va a dividir la ciudad en seis sectores, el bulevar sería una de estas zonas. Hemos venido preparándonos, pero ya todo el proceso del alumbrado, del contenido y el diseño es responsabilidad de la Uaesp. Nosotros nos encargamos de sacar las convocatorias y que queden listas.

¿Por qué no ejecuta directamente la Uaesp?

Sé que Corfecali lo ha hecho en varias oportunidades, en varios gobiernos y este año nos llamaron que si lo podíamos hacer y nosotros tenemos las condiciones para sacarlo, eso quiere decir hacer las convocatorias.

¿No le parece curioso que la Alcaldía invertirá $14.000 millones en alumbrado y solo $11.000 millones en la Feria?

Para nosotros, el alumbrado es un negocio y queremos hacerlo bien, ahí nos ganamos una comisión por la administración del proyecto, esta propuesta se llevó a la Junta Directiva y esta lo aprobó.







Feria 2022

¿Qué es lo más destacado este año en la Feria?

Este año, el Salsódromo lo va a dirigir El Mulato, tenemos un montaje espectacular porque es como una fiesta de 15 años. Tiene siete capítulos y en cada uno vamos a mostrar cómo llegó la salsa a Cali, desde los años 40.



Al finalizar, no se verá lo mismo, sino que vas a ver el desarrollo de la salsa hasta llegar, en el último módulo, a la salsa choque y la nuevas expresiones con ritmos urbanos. Al finalizar se quitan todas las barreras y los bailarines van a bailar con todo el público. Será un bailódromo.



Le tengo mucha fe y lo otro que creo que va a salir una cosa preciosa es el Carnaval de Cali que celebra 100 años. Vamos a hacer un homenaje a la radio caleña.