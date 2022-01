No se aplazará: inicio de clases presenciales en colegios privados de Cali será el 11 de enero

Luego de una reunión llevada a cabo entre el Ministerio de Salud, Ministerio de Educación Nacional, Secretaría de Salud y y Secretaría de Educación de Cali, se tomó una decisión respecto al inicio de clases presenciales en la ciudad el próximo 11 de enero.



Esta reunión se hizo tras la polémica que ha suscitado el aumento de casos positivos de covid-19 en Cali y el posible que riesgo que esto significaría para los niños y maestros.



Pese a esto, se decidió mantener la fecha ya establecida para el regreso a clases de forma presencial y se hará el próximo martes.



"El Ministerio ha dicho que no es posible, que necesitamos regresar en la presencialidad plena y que para esto, va a ser muy importante el rigor en todos los elementos de bioseguridad en las condiciones de aseo y desinfección, y en establecer todas las acciones educativas y pedagógicas para el cumplimiento de esta presencialidad", afirmó el secretario de Educación de Cali, José Darwin Lenis.

"Tomamos las decisiones referentes a la presencialidad teniendo en cuenta los estados epidemiológicos que tenemos y cualquier decisión que haya que tomar. Vamos a convocar al comité de presencialidad para efectos de seguir de la mano de nuestras instituciones en toda esta estrategia", expresó Diana Carolina Pardo, líder de Inspección y Vigilancia.



La subsecretaria de Salud de Cali, Doris Tejada, también contó detalles de esta reunión sostenida con estos ministerios, donde aseguraron que no es necesario y no se recomienda como una medida de salud pública, suspender las clases en la presencialidad.



"Lo que se recomienda a partir de esta reunión es continuar con la vacunación y para eso, en los puntos polivalentes que se han ubicados en distintos puntos de la ciudad, se colocarán unas filas especiales para que la comunidad educativa siga accediendo a su vacunación y sus refuerzos", dijo la funcionaria.

Balance de la educación nacional en el 2021

Según la ministra de Educación, María Victoria Angulo, el 2021 se cerró con un 97% de instituciones con presencialidad. "Es lo que nos da pie a que son entornos seguros y que tenemos que trabajar este 2022 por una total presencialidad", afirmó.



La jefa de cartera de Educación recordó que son este Ministerio junto con el de Salud, quienes aprueban los calendarios educativos para cada año.



"Están aprobados para empezar 100% en presencialidad y ese es el llamado a las autoridades locales y con la comunidad educativa", expresó la Ministra.



De igual forma, Angulo aseguró que las condiciones están dadas para dar inicio a las clases de forma presencial.



"La inversión en los protocolos de bioseguridad, la vacunación a la comunidad educativa, la vacunación para los niños; y un mensaje: así como no se preguntan cuando hay fiestas, eventos culturales o deportivos ¿por qué no ir? Pues menos se lo deben preguntar cuando estamos hablando de un escenario que tiene todas las medidas e intención de cuidado por excelencia de los niños y las niñas. Así que todos, como siempre, a cuidarnos, a aplicar todos los protocolos de bioseguridad, a continuar con el plan de vacunación y a priorizar los niños. En este momento lo que debe importarle a un mandatario local son los niños, las niñas y los jóvenes", aseveró.



La funcionaria aseguró también que estas medidas y condiciones están dadas para el inicio de clases presenciales tanto de colegios públicos como de privados, asegurando que es "fundamental el retorno".



Finalmente, María Victoria Angulo le recordó a los alcaldes que no se aplazarán calendarios educativos y que la idea es "trabajar por los niños y los jóvenes".



"A los padres de familia (...) que examinen todo lo que ha pasado en esta pandemia, cómo se han afectado sus niños por no tener este proceso presencial y que por esto tomen una decisión con confianza, informada, de ponerle todo el entusiasmo a este retorno de las clases presenciales para este 2022".



Cabe recordar que las matriculas para instituciones públicas aún están abiertas en todo el país.