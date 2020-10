Jhon Edward Montenegro Jimenez

A falta de diez días para la celebración del ‘Halloween’ o Día de las Brujas, y ante la preocupación de analistas en salud pública por los eventos masivos que se pudieran llegar a presentar en la conmemoración de esta jornada en medio de la pandemia, desde la Alcaldía de Cali se indicó que el próximo 31 de octubre no habrá medidas restrictivas en la ciudad.



Al respecto, el alcalde Jorge Iván Ospina manifestó que aunque se está trabajando en un plan de acción para dicha jornada, no se ha contemplado la posibilidad de imponer medidas de choque para prevenir aglomeraciones o eventos de participación masiva.

“No creo que tengamos que llegar al toque de queda, pero sí creo que se tiene que suspender cualquier evento público de conglomerados, en centros comerciales, empresas, juntas de acción comunal, etc. No está el palo para cucharas y no podemos tener una circulación masiva de adultos y niños en todos nuestros barrios”, afirmó el mandatario.



Respecto a los padres de familia, jóvenes y niños que tienen pensado realizar fiestas o los tradicionales recorridos para recolectar dulces, Ospina señaló que “habrá muchos más (Días de las Brujas) y no tienen porqué exponerse en este cuando los riesgos para la salud son tan altos”.



Por su parte, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, expresó preocupación por el riesgo de contagio de Covid-19 durante la celebración de ‘Halloween’. “Esto tiene un efecto muy negativo, en el sentido en el que se generan lo que llamamos ‘supercontagiadores’, es decir, personas que van pasando de un lugar a otro -posiblemente asintomáticos- y en este transcurrir de una casa a otra va contagiando personas”, aseguró.