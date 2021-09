No habrá 'pico y placa' en el kilómetro 18 este fin de semana

La Secretaría de Movilidad de Cali determinó la restricción del 'pico y placa' en el kilómetro 18 para vehículos particulares, motocicletas y motocarros no tendrá vigencia durante este fin de semana.



Esta medida determinaba que entre las 8:00 p.m. y las 3:00 a.m. no podían circular por la Vía al Mar, entre los kilómetros 9 (conocido como Retén Forestal) y 18 (límites de Cali con Dagua), los vehículos según el último dígito de su placa, sea este par o impar.



La disposición se tomó en razón de las aglomeraciones de personas en vehículos o motocicletas los fines de semana en el sector, por los que se formaban trancones de hasta cinco horas y se presentaban desórdenes de orden público, agresiones a los agentes de tránsito y hasta hechos delincuenciales como peleas y hurtos.

Por el momento la Secretaría de Movilidad no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre esta decisión, que celebra el sector gastronómico de la ciudad pues permite continuar con la reactivación de los establecimientos de la zona.



Brany Prado, director de Acodres Pacífico, manifestó a través de un video que "estamos a pocos días de poder vivir una de las fechas más importantes que tiene la industria gastronómica, el Día del Amor y la Amistad. Más de 1114 establecimientos están dispuestos para brindarles lo mejor de toda una gastronomía dispuesta para poder complacer esta fecha tan especial. El kilómetro 18, en la Vía al Mar, no va a tener 'pico y placa' durante este fin de semana, así que todos invitados a que los podamos apoyar".