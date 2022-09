"No es un televisor para ver Netflix, ni más faltaba": Gerente (e) de Emcali explicó polémico contrato

En la audiencia pública llevada a cabo en Cali con la Procuraduría, asociaciones gremiales y comunitarias de la ciudad, el gerente encargado de Emcali, Fulvio Leonardo Soto, explicó la razón detrás de los millonarios sobrecostos de un contrato celebrado con la Unión Temporal AMI.



Cabe recodar, en el polémico contrato de 215.000 millones se cotizaban televisores de 55′' Smart LED a casi 43 millones cada uno y una silla ergonómica de uso intensivo por cerca de 18 millones.



Sobre esto, el gerente encargado de Emcali, explicó que el contrato estaba destinado a un proyecto de medición inteligente de energía, y que estos ítems no se tratan de simples televisores o sillas convencionales, sino que son equipos especializados.



Además, aseguró que el error estaba en que estos ítems dentro del contrato, no tenían las especificaciones necesarias para explicar el uso de los mencionados.



"No es un televisor, es un monitor industrial para un centro de medición. No es un televisor de 55 pulgadas como el que compramos para ver Netflix, ni más faltaba. Es un monitor industrial. Estas cotizaciones incluso en la estructuración técnica lo pudieron ver, viene del año 2019 así que no se está incrementado ningún costo", explicó Soto.



Y sobre el ítem de las sillas ergonómicas dijo: "Las sillas tienen una ergonomía diferente con base en todo lo que han pedido las autoridades internas para el mejoramiento de las condiciones de los empleados que estarán en ese centro de medición".



El funcionario entonces explicó que por recomendación de la junta directiva y el ministerio público el contrato fue suspendido y que, además, los costos de estos ítems fueron establecidos desde el año 2019, es decir, en la administración de Maurice Armitage y no del actual alcalde Jorge Iván Ospina.



"Se suscribe en calidad de representante legal de la Compañía Empresas Municipales de Cali y por supuesto con el representante legal de la Unión Temporal AMI 2022. Es una suspensión que se adelanta en el marco del requerimiento que hace tanto el ente de control como en la reunión de la junta directiva. ¿Qué sale después de esa suspensión? Primero, que no hay ninguna derogación desde el punto de vista de pagos a la Unión Temporal y garantizamos entonces a la ciudad que se van a revisar todos los aspectos técnicos con los entes de control y esperamos los resultados para tomar una decisión desde el punto de vista jurídico", añadió Soto.



Cabe mencionar que después de esta polémica, ya son cinco los gerentes que han presentado su renuncia, quienes son el gerente general, Juan Diego Flórez; el gerente de energía, Marino del Río Uribe; el gerente comercial, Arturo Fernández; el gerente de abastecimiento, Arturo Fernández y la directora jurídica, Diana Patricia Urrego